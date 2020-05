Mihin katosi iisalmelainen 30-vuotias Juuso? Poliisi etsii kadonnutta miestä ja mustaa Bemaria – katso kuvat

Viimeisimpien havaintojen mukaan Juuso Sirviö on ollut kotonaan Iisalmessa, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Sirviö on katoamisen aikaan tai ennen sitä ollut mahdollisesti liikkeellä omistamallaan henkilöautolla. Auto on musta BMW 520d, jonka rekisterinumero on GGN-718.