Uusia paljastuksia Iisalmessa kadonneen Juuson viimeisistä hetkistä – mies houkuteltiin ex-heilan luo, ja sitten alkoi tappelu

Kaksikkoa epäillään Sirviön taposta, ja kumpikin on myöntänyt osallisuutensa miehen kuolemaan.

Sirviö oli houkuteltu paikalle

Poliisin käsitys on, että pariskunnan ja Sirviön välillä oli tilanteessa riitaa, ja että erimielisyydet olivat kärjistyneet tappeluksi. Toistaiseksi Lyytinen ei halua kommentoida henkirikoksen tarkkaa tekotapaa muuten, kuin että Sirviölle oli tehty ulkoista väkivaltaa.

Oliko tarkoitus tappaa?

– Suunnitelmallisuus kyllä nousee pintaan, kun puhutaan houkuttelemisesta. On kuitenkin eri asia, jos ajatus hengen riistämisestä on syntynyt esimerkiksi tappelun yhteydessä – jos on ollut alun perin tarkoitus antaa esimerkiksi jonkinlainen opetus, Lyytinen muotoilee.