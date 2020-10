Häikäilemätön ex-tyttöystävä soitti murhan jälkeen Juuso Sirviön äidille ja esitti tietämätöntä – tuttavat kertoivat myrskyisästä on-off-suhteesta poliiseille: vihakohtauksia saanut nainen löi ja hakkasi

"Kierot pelisäännöt"

Heittäytyi tietämättömäksi

Isä, äiti ja ystävät huolestuivat, kun Sirviö ei keskiviikkona 6. toukokuuta aamulla tullut töihin eikä vastannut puhelimeen. He eivät tienneet, että mies oli joutunut henkirikoksen uhriksi aamuyön tunteina ulkoilualueen parkkipaikalla.

Saman viikon perjantaina, muutama päivä katoamisesta, poliisit pääsivät pariskunnan jäljille. Kuulusteluissa he kiistivät tietävänsä mitään Sirviön liikkeistä.

Äiti aavisteli, että jotakin pahaa on tapahtunut. Hän kysyi naiselta, oliko hänen nykyinen miehensä "stalkannut ja kolkannut" Sirviön. Nainen kiisti, että taustalla olisi tällaista mustasukkaisuutta.

"Opetan!"

Viisi päivää kiinnioton jälkeen naisen nykyinen mies osoitti poliiseille kartalta paikan, johon he olivat haudanneet ruumiin. Kaksikko alkoi murtua kuulusteluissa.

Kävivät uhrin asunnolla varkaissa

Tajuton uhri raahattiin oman autonsa takaosaan. Kaksikko haki noin 20 kilometrin päässä sijaitsevasta kodistaan rauta-lapiot. He ajoivat kotinsa läheiselle metsä-alueelle kätkemään ruumiin maahan.

Lisäksi he veivät uhriltaan lompakon, puhelimen, auton ja kotiavaimet. Seuraavana aamupäivänä he suuntasivat Sirviön asunnolle Iisalmeen. Asunnosta he veivät satoja euroja käteistä rahaa.