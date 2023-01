Tässä ovat uudet Putous-tähdet! Suorat lähetykset alkavat

Putouksesta starttaa jo 15. tuotantokausi lauantaina 21. tammikuuta. Luvassa on tuttuun tapaan sketsejä, improvisaatiota, musiikkia sekä yllätyksiä. Kaudella nähdään kuusi näyttelijää, joiden joukossa on sekä vanhoja Putous-konkareita että debytoivia uusia tähtiä.

Kaudella uuden aluevaltauksen tekee Niina Lahtinen, joka nähdään ohjelman juontajana. Lahtinen odottaa erityisesti yhteistyötä ohjelman uuden ohjaajan, aiemmin näyttelijänä tutuksi tulleen Antti Tuomas Heikkisen kanssa.

TUTUSTU PUTOUS-TÄHTIIN:





Ushma Olava, 41, on kotoisin Helsingin Pakilasta ja Oulunkylästä. Teatteritaiteen maisteriksi hän valmistui Teatterikorkeakoulusta vuonna 2009. Sittemmin Olavan on voinut bongata muun muassa Improvisaatioteatteri Stella Polariksen riveistä, televisiosarjoista Konttori, Aikuiset ja Kultakala sekä pääroolista Lahden kaupunginteatterin Nunnia ja konnia -musikaalista. Olava kuvailee itseään kovaääniseksi naurajaksi, jonka lempiasioita elämässä ovat sekä iltapäiväkahvit pullien ja keksien kera että päiväskumpat ystävien kanssa.

3:37 Ushma Olava muistelee Gimmel-vuosiaan: "Nautin siitä ajasta ihan hirveän paljon"

Vaikka Linda Wiklundin, 34, kotitalo sijaitsee Espoossa, on hän sydämeltään ikuisesti turkulainen. Wiklund valmistui Teatterikorkeakoulusta teatteritaiteen maisteriksi vuonna 2015, jonka jälkeen hän on työskennellyt lukuisten teatteritöiden lisäksi muun muassa televisiosarjoissa Kontio ja Parmas, Konttori ja Modernit miehet sekä elokuvissa Pelle Hermanni ja Fingerpori. Ennen Putous-kautta Wiklund haluaa paljastaa itsestään kaksi asiaa: hän ei osaa piirtää eikä soittaa mitään soitinta. Uuteen kauteen Linda suuntaa sekä rauhallisilla että malttamattomilla fiiliksillä.

Porilaislähtöinen Juuso ”Köpi” Kallio, 32, on työskennellyt yli 10 vuotta radiossa, muun muassa YleX Aamussa Viki ja Köpi -kaksikon toisena osapuolena. Kallio valmistui ammattikorkeakoulusta audion parissa työskenteleväksi medianomiksi, toisin sanoen studiorotaksi. Kyseisiä hommia Kallio ei tosin ehtinyt tehdä päivääkään, sillä hän ajautui jo koulun toisena vuonna radioon töihin.

Television puolella Kalliota on voinut viime aikoina nähdä muun muassa Laumassa ja Joonas Nordmanin Grillikaudella. Kaiken tämän lisäksi hänet on valittu vuoden 2022 positiivisimmaksi porilaiseksi. Valinta tosin jätti jälkeensä vahvan vilppiepäilyn – jopa oma äiti kyseenalaisti voiton. Tulevaa Putous-kautta Kallio odottaa pelon sekaisin tuntein.

2:00 Putous-debyyttinsä tekevä Köpi Kallio ei ole profiloitunut ammattinäyttelijäksi – luoko se paineita?

Alun perin Mikkelistä kotoisin oleva Joonas Kääriäinen, 33, valmistui Teatterikorkeakoulusta näyttelijäksi vuonna 2016. Maalaistalosta kaupunkiin muuttanut Kääriäinen on nykyisin töölöläinen villakoiran omistaja, jonka on voinut viime vuosina bongata monien teatterilavojen lisäksi muun muassa televisiosarjoista Paras vuosi ikinä, Made in Finland ja Karuselli. Hänen ansioihin kuuluu lisäksi Paskan palvelun illallinen -konseptin kehittäminen Suomeen. Vaikka Kallio on iältään 33, on hän valikoinut itselleen lähinnä 15-vuotiaan harrastuksia: salibandy ja CS:GO-tietokonepeli.

Viime kaudella Putouksessa debytoinut Aku Sipola, 32, ylsi 14. kauden sketsihahmokilpailussa hopeasijalle Hannu Gandhi -hahmollaan. Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelmasta vuonna 2016 näyttelijäksi valmistuneen Sipolan työskentelyä on voinut viime vuosina nähdä Putouksen ohella muun muassa televisiosarjoissa Made in Finland ja Sunnuntailounas. Ensi vuonna hänet voi nähdä Vesa-Matti Loirinroolissa tulevassa Spede-elokuvassa. Lapsuudessaan Sipola luki sivistyssanakirjaa, harrasti golfia ja kuunteli sekä jazzia että omaa silloista suosikkiohjelmaansa Pekka Saurin Yölinjaa.

Mikko "Tökä” Töyssy, 41, voitti viime Putous-kaudella sketsihahmokilpailun jo toistamiseen, kun kansan suosikiksi valikoitui forssalainen viiniyrittäjä Kaisla Sose. Töyssy on valloittanut Suomen kansan sydämiä Putouksessa jo kolmen kauden ajan. Putouksen lisäksi hän on ehtinyt viime aikoina kunnostautua myös elokuvanäyttelijänä, sillä tänä syksynä miehen verratonta työskentelyä voi nähdä elokuvissa Punttikomedia ja Napapiirin sankarit 4. Lisäksi Töyssyä on työllistänyt Simo Salmisen rooli ensi vuonna ensi-iltansa saavassa Spede-elokuvassa.

Niina Lahtinen, 43, on tullut Suomen kansalle tutuksi niin näyttelijänä, ohjaajana kuin käsikirjoittajanakin. Putous-kokemusta Lahtinen on kartuttanut toimimalla aikaisemmin kolmen kauden ajan ohjelman ohjaajana. Kahdella jälkimmäisellä kaudella hän toimi myös Putouksen vastaavana käsikirjoittajana. Viime vuosina Lahtinen työskentelyä on päässyt ihastelemaan lisäksi muun muassa Suomen Komediateatterin revyissä sekä televisiosarjassa Rakkaat lapset.

Teatteritaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2016 valmistunut Antti Tuomas Heikkinen, 36, on vaikuttanut Putouksessa aiemmin kahden kauden ajan näyttelijänä. Jälkimmäisellä kaudellaan hän oli mukana myös ohjelman käsikirjoitustiimissä. Putouksen lisäksi Heikkinen on viime vuosina nähty muun muassa pääroolissa tv-sarjassa Pysäyttäkää Nyqvist sekä elokuvassa Kulkuset kulkuset.