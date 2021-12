Putouksen uuden kauden näyttelijät julki! Mukana konkareita sekä neljä täysin uutta kasvoa – ohjaajaksi hyppää Mikko Penttilä

Suomen suosituin komediaohjelma Putous palaa MTV3-kanavan lauantai-iltoihin 5. helmikuuta klo 19.30 alkaen.

Kymmenen puolentoista tunnin pituisen suoran lähetyksen aikana on luvassa sopivassa suhteessa sekä uutta että vanhaa, kun ohjelman tekijät marssittavat Putous-estradille ruutuajan täydeltä sketsejä, improvisaatiota, musiikkia sekä yllätyksiä rakastetuissa ohjelmaosuuksissa kuten Tulikoe, Viikkokatsaus ja Sarjapudottaja. Kaiken kruunaa sketsihahmokilpailu uusine hahmoineen, hokemineen ja yllätyskäänteineen. Tulevalla kaudella sketsihahmot ajetaan jälleen kerran aivan uudenlaisten haasteiden, tehtävien ja yllätysten äärelle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"Tuntuu suurelta luottamuksen osoitukselta, että saan jatkaa Putouksen juontajana. Vaikka ohjelma onkin minulle rakas ja tuttu, ollaan taas jonkun uuden äärellä. Viime kausi oli pandemian takia ensimmäinen kausi ilman studioyleisöä, ja se muistutti minua komedian ja viihteen tärkeydestä. Koin kunniatehtävänä saada tarjota suomalaisten kotisohville naurua ja yhteisiä ilon sekä hämmästyksen hetkiä. Sillä linjalla jatketaan, enkä malta odottaa suoria lähetyksiä, jotta pääsen sanomaan: Rakkaat katsojat, tämä on Putous!”, Christoffer Strandberg kertoo.

Tulevan kauden pääkäsikirjoittajana toimii Frans Åkerberg ja uutena ohjaajana aloittaa Putouksessa Strandbergin tavoin aiemmin näyttelijänä tutuksi tullut Mikko Penttilä.

– On superjännittävää päästä ohjaamaan uutta Putous-kautta, ja kyllä tämä tuntuu myös jonkinlaiselta kotiinpaluulta, kun saa palata tutun ja rakkaan ohjelman pariin. Luvassa on kaikkea vanhaa ja tuttua Putous-menoa, joka on kuitenkin maustettu uusilla höysteillä ja johon on kyytipojaksi heitetty muutama aivan uusi yllätys. Ruudussa nähdään vanhoja tuttuja naamoja ja uusia kasvoja – vain tämä yksi lärvi on siirtynyt kameran toiselle puolelle. Me teemme parhaamme, että jengi saa nauraa taas lauantai-iltaisin, Mikko Penttilä lupaa.





Tutustu tulevan kauden Putous-näyttelijöihin

Pilvi Hämäläinen

Iki-ihana komedienne Pilvi Hämäläinen, 36, on porukan Putous-konkari, joka on loistanut sinisessä paidassa jo seitsemän kauden ajan. Putouksen ohella Pilviä on nähty viime vuosina televisiossa muun muassa Penkinlämmittäjissä ja Suurmestarissa. Pilvillä on hallussaan yksi sketsihahmokisan voitto ja viime kaudella koko kansan hurmannut Pönttö-koira ylsi kilpailussa hopeasijalle saakka.



– Tulevan kauden sketsihahmosta en paljasta vielä muuta kuin sen, että hänen lempibändinsä on Dimmu Borgir, Pilvi myhäilee.

Maaria Nuoranne

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Viime kaudella Putouksessa debytoinut Maaria Nuoranne, 28, on kotoisin Tuusulasta ja Kallion ilmaisutaidon lukion kasvatti. Hän on tehnyt laaja-alaisesti töitä niin näyttelijänä (muun muassa Syke), ääninäyttelijänä (muun muassa Beauty and the Beast,Raya ja viimeinen lohikäärme) kuin käsikirjoittajanakin (muun muassa Joulukalenteri 2021: Korvatunturin Pulmapiste, HasBeen).

Tänä vuonna Maaria on tehnyt Putouksessa uuden aluevaltauksen, sillä hän on myös yksi kauden käsikirjoittajista. Itseään loputtoman uteliaaksi seikkailijaksi kuvaileva Maaria ei malttaisi odottaa kauden alkua, sillä hän pääsee tulevan sketsihahmonsa kanssa sukeltamaan aivan uuteen maailmaan!

Mikko Töyssy

Mikko "Tökä” Töyssy, 40, on valloittanut Suomen kansan sydämiä Putouksessa jo kahden kauden ajan. Ensimmäisellä kaudella Tökä räjäytti potin Urmas Viilunkina ja viime kaudella Valkeakosken oma poika nähtiin sketsihahmokilpailussa stunmies Risto “Wildman” Horttanaisena.

Tökä kertoo aloittaneensa uuden sketsihahmon valmistelun tänä vuonna jo hyvissä ajoin, vaikka onkin ollut kiireinen kuvatessaan muun muassa elokuvia Napapiirin sankarit 4 ja Punttikomedia.

Pihla Maalismaa

Helsingin Käpylästä kotoisin oleva Pihla Maalismaa, 29, valmistui näyttelijäksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2016. Putous-debyyttinsä tekevä Pihla on ehtinyt uransa aikana työskennellä kiinnitettynä näyttelijänä Kansallisteatterissa ja Turun kaupunginteatterissa. Teatterilavojen lisäksi Pihla on näytellyt useissa eri elokuvissa ja televisiosarjoissa kuten Luokkakokous 3, Täydellinen joulu ja Syke.

Pihla rakastaa nostaa painoja, haaveilee salaa hienoista autoista ja miettii aika usein maailmanloppua. Erityistaidokseen Pihla mainitsee uskomattoman kyvyn muistaa valtavan määrän eri laulujen sanoja. Pihla odottaa tulevaa Putous-kautta sekä innoissaan että kauhuissaan.



– Toisaalta pelkään pyörtyväni teatraalisesti, mutta toisaalta olisiko sekään niin vakavaa? Pihla pohtii.

Aapo Oranen

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ruuhimäestä kotoisin oleva Aapo Oranen, 34, on koulutukseltaan teatteri-ilmaisun ohjaaja ja muusikko. Pääosin teatterilavoilta tutulle Aapolle Putous on uusi aluevaltaus television puolelle. Viimeisen kolmen vuoden ajan Aapo on työskennellyt kiinnitettynä näyttelijänä Mikkelin teatterissa.

Aapo kuvailee itseään ulkoilmariippuvaiseksi, ja hänen harrastuksiinsa kuuluvat muun muassa perhokalastus ja retkeily. Kuusihenkisen uusioperheen isä on valmistautunut ensimmäiseen Putous-kauteensa hiomalla (omasta mielestään) hauskoja hahmoja perheen yhteisillä automatkoilla, ja Aapo odottaakin innolla pääsevänsä esittelemään näitä hahmoja vihdoinkin koko Suomen kansalle. Erityisen iloisia – tai tarkemmin sanottuna helpottuneita – tästä ovat Aapon mukaan etenkin muut perheenjäsenet.

Jyri Ojansivu

Jyväskyläläislähtöinen Jyri Ojansivu, 34, valmistui teatteritaiteen maisteriksi vuonna 2014. Jyri on työskennellyt uransa aikana kiinnitettynä näyttelijänä Oulun ja Kotkan kaupunginteattereissa. Improvisaatiokokemusta Jyri on kerryttänyt improvisaatioteatteri Riskiryhmän riveissä jo vuodesta 2013 alkaen. Tällä kaudella Putouksessa debytoiva Jyri kertoo ujostelevansa siviilissä ihan kaikkea, mutta muuttuvansa esiintyessään täysin häpeilemättömäksi.



– Näyttelijäntyö on mielestäni oman häpeänsä nolaamista, Jyri toteaa.



Kahden lapsen isä kertoo viettäneensä kuluneen poikkeusajan lähinnä kotona rakentaen iskävartaloa, luonnostellen iskävitsejä sekä trimmaten iskäviiksiä. Nähtäväksi jää, mitkä kaikki edellä mainituista päätyvätkään Putouksen suoriin lähetyksiin.

Aku Sipola

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Aku Sipola, 31, valmistui näyttelijäksi Tampereen yliopiston Teatterityön tutkinto-ohjelmasta vuonna 2016. Ensimmäistä kertaa sinisen Putous-paidan päällensä pukeva Aku on tullut televisiokatsojille tutuksi muun muassa roolistaan Sunnuntailounas-sarjassa.

Akulla on rooli myös keväällä 2022 julkaistavassa sarjassa Made in Finland. Lapsuudessaan Aku luki sivistyssanakirjaa, harrasti golfia ja kuunteli sekä jazzia että omaa silloista suosikkiohjelmaansa Pekka Saurin Yölinjaa.

Christoffer Strandberg

Christoffer Strandberg, 31, juontaa nyt toista Putous-kauttaan, vaikka hänen matkansa tässä sketsiviihteen karnevaalissa alkoikin näyttelijän ominaisuudessa jo vuonna 2018. Christofferilla on tulevalla kaudella kaksoisrooli, sillä hän on mukana myös ohjelman käsikirjoitustiimissä.

Maaseudun rauhassa elelevä Christoffer on vihkinyt kaiken vapaa-aikansa pihatöihin ja omakotitalon kunnostamiseen – sekä pakosta että rakkaudesta lajiin. Tulevalla kaudella hän pyrkii olemaan kuin majakka uusille näyttelijöille, jotka seilaavat ensimmäistä kertaa Putouksen aalloilla.

Mikko Penttilä

Mikko Penttilä, 34, on valmistunut Taideyliopiston teatterikorkeakoulusta teatteritaiteen maisteriksi 2014 ja työskennellyt sen jälkeen laajasti teattereissa (muun muassa Helsingin kaupunginteatteri, Ryhmäteatteri, improvisaatioteatteri Stella Polaris). Valkokankaalla Penttilä on nähty aiemmin Peruna-komediassa ja televisiossa muun muassa sarjoissa Putous (2017–2020), Joulukalenteri: Tonttuakatemia, Rehtori Jättekiva ja Älä jäädy. Vuonna 2022 hänet nähdään myös elokuvissa Supermarsu 2 ja Huonot naiset.