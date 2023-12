Tässä ovat Putous-kauden tähdet – mukana kaksi uutta nimeä

Putous palaa ruutuihin ensi tammikuussa jo 16. tuotantokauden jaksoin. Tulevalla kaudella nähdään tuttuun tapaan sketsiviihdettä, mutta myös uudistuksia.

Sketsihahmokisan uudistuksen myötä näyttelijät valmistelevat kautta varten kaksi sketsihahmoa yhden sijaan. Kyseiset sketsihahmot osallistuvat kahdessa ensimmäisessä jaksossa nähtävään alkukarsintaan, jossa kotikatsojat saavat päättää kumpi sketsihahmoista jatkaa varsinaiseen hahmokilpailuun. Jatkoon valitaan yhteensä kuusi sketsihahmoa, joista yksi kruunataan kauden päätteeksi Vuoden sketsihahmoksi 2024.

Ruudussa nähdään myös kaksi uutta ohjelmaosiota Pokkakoe ja Kierrepallo.

Uuden Putous-kauden juontaa edellisellä kaudella juontajan saappaisiin hypännyt Niina Lahtinen. Uudeksi house bandiksi hyppää kolmihenkinen Törkypojat.

Ohjelman ohjaajana ja toisena vastaavana käsikirjoittajana jatkaa edellisen kauden tapaan Antti Tuomas Heikkinen. Putouksen vastaavana käsikirjoittajana jatkaa Frans Åkerberg.

Näin Putous-kauden tähdet esitellään:

NICKLAS POHJOLA

Tällä kaudella Putouksessa debytoiva Nicklas Pohjola, 29, valmistui Teatterikorkeakoulusta keväällä 2022. Kokkolasta kotoisin oleva näyttelijä on ehtinyt tähän mennessä loistaa muun muassa Suomenlinnan kesäteatterin Salaisessa puutarhassa sekä Suomen Kansallisteatterin Karpolla on asiaa -näytelmässä. Vapaa-ajallaan Nicklas on ainakin intohimoinen retkeilijä, veneilijä ja suunsoittaja. Tulevaa Putous-kautta Nicklas odottaa sekä innoissaan että jännittyneenä.

– Kuumottaa niin, että hiki lentää! Nicklas toteaa.

EINO HEISKANEN

Ensimmäistä kertaa Putouksen sinipaidan päällensä pukeva Eino Heiskanen, 36, valmistui teatteritaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2016. Eino on tehnyt töitä laaja-alaisesti Kansallisteatterisssa, lukuisissa äänimainoksissa ja maakuntateattereissa. Vapaa-ajallaan Eino harrastaa vauhtilajeja ja urheilua, ja tulevalla Putous-kaudella hän lupaa viedä pöljäilyn seuraavalle tasolle – eikä ihme, onhan hän jo aikaisemmin hassutellut Tuntematon sotilas -elokuvassa sekä pääroolissa hilpeässä Lunastajat-elokuvassa.

USHMA OLAVA

Putous-näyttelijäkaartin kiistatta kovaäänisin nauraja Ushma Olava, 42, ryömi tiensä Putous-kansan sydämiin viime kaudella Mursu-sketsihahmollaan. Huhujen mukaan tällä kertaa Ushma aikoo tuoda hahmokilpailuun jotakin aivan muuta – näyttävistä sisääntuloista tosin tuskin tingitään tälläkään kaudella! Putouksen ohella Ushman on voinut bongata muun muassa Improvisaatioteatteri Stella Polariksen riveistä, televisiosarjoista Konttori, Aikuiset ja Kultakala sekä Suomen Komediateatterin Ilta pilalla -revyystä.

LINDA WIKLUND

Linda Wiklund, 35, asuu Espoossa, mutta sydämeltään hän on ikuisesti turkulainen. Tämä kävi Suomen kansalle selväksi viimeistään viime Putous-kaudella, kun Linda marssitti koko kansan eteen sketsihahmonsa Misu Läntisen. Putouksen ohella Lindaa on voinut nähdä muun muassa sarjoissa Kontio ja Parmas, Konttori ja Modernit miehet sekä elokuvissa Pelle Hermanni ja Fingerpori. Tänä syksynä Lindan on voinut bongata myös Tampereen Teatterin lavalta.

JUUSO ”KÖPI” KALLIO

Porilaislähtöinen Juuso ”Köpi” Kallio, 33, debytoi Putouksessa viime kaudella saavuttaen sketsihahmokilpailussa hopeasijan Kari Mutasen hahmollaan. Porilaisen opettajan lisäksi Köpi ehti viime kauden aikana näytellä niin selleriä kuin saatanaakin – selvää siis on, että skaala on mieletön! Putouksen ohella Köpiä on voinut viime vuosina nähdä television välityksellä muun muassa Laumassa ja Joonas Nordmanin Grillikaudella. Tulevalla kaudella Köpi lupaa heittäytyä jälleen täysin siemauksin ainakin imitaation saloihin. Huhujen mukaan hänellä on takataskussaan muun muassa timanttinen imitaatio eräästä erittäin ajankohtaisesta presidenttiehdokkaasta.

JOONAS KÄÄRIÄINEN

Alun perin Mikkelistä kotoisin oleva Joonas Kääriäinen, 34, liittyi Putouksen näyttelijäkaartiin viime kaudella, ja sketsihahmokilpailuun hän asteli harrastajanäyttelijä Esteri Vakkilaisena. Maalaistalosta kaupunkiin muuttanut Joonas on nykyisin töölöläinen villakoiran omistaja, jonka on voinut viime vuosina bongata monien teatterilavojen lisäksi muun muassa televisiosarjoista Paras vuosi ikinä, Made in Finland ja Karuselli. Viime kauden jälkeen Joonas kävi treenauttamassa naurattajan taitojaan Ei saa nauraa -ohjelmassa. Nähtäväksi jää, mitä tuosta koettelemuksesta jäi käteen hyödynnettäväksi uudella Putous-kaudella. Joonas kertoo, että hänen tunnelmansa tulevaa kautta kohtaan ovat iloinen sekoitus jännitystä ja hyvää fiilistä.

