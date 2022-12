Putouksen juontaja vaihtuu – tämä nainen astuu puikkoihin!

Aikaisemmin kolmen vuoden ajan Putouksen ohjaajana ja vastaavana käsikirjoittajana toiminut Lahtinen kertoo MTV Uutisille suuntaavansa kohti uutta pestiään jännittävin ja odottavaisin tunnelmin. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hän juontaa Putouksen kaltaista show'ta.

– Jännittävää tehdä Putousta uudessa roolissa, mutta luotan täysin tiimiin ympärilläni, että he auttavat tekemään tästä parhaan mahdollisen show'n, hän hymyilee.

– Se on kuitenkin aika raskas ohjelma tehdä. Siinä pitää joka viikko pyöräyttää puolentoista tunnin show. Se vaatii paljon, hän sanoo.

Lahtinen uskoo aikaisemman Putous-kokemuksensa auttavan häntä ymmärtämään paremmin muun muassa ohjelman kokonaisrytmiä ja sitä, mikä hänen oma paikkansa Putous-koneistossa on.

– Mutta kyllä minä luotan pitkälti ohjaajaan. Se tulee varmaan siitä, että olen itse ohjannut Putousta, niin minulla on selvä käsitys, että ohjaaja on se ihminen, jolla on visio ohjelmasta, hän pohtii.