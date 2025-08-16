Tämä yhtye lämmittelee tänään Katri Helenaa – nousi suosituksi Tiktokissa

Katri Helenan jäähyväiskonsertin lämmittelijäksi Helsingin Olympiastadionille lauantaina 16. elokuuta 2025 nousee iskelmäyhtye Komiat.
Katri Helena, 79, jättää tänään lauantaina 16. elokuuta jäähyväiset yleisölle Helsingin Olympiastadionilla. Häntä lämmittelee energisistä keikoistaan ja TikTokissa viraaliksi nousseista videoistaan tunnettu Komiat-yhtye.
– On suuri kunnia päästä lämmittelemään ikonista Katri Helenaa hänen jäähyväiskeikallaan. Suunnittelemme järjestävämme Katrin kunniaksi Suomen suurimmat lavatanssit ennen hänen esiintymistään. Meillä on tämän kesän keikoilla ollut ohjelmistossa myös Katri Helenan levyttämä Letkis, joka on ollut valtavan suosittu, Komiat kertoi heinäkuussa.
– Olen innoissani, kun saamme Komiat stadionkonsertin lämmittelijäbändiksi. Upeita nuoria muusikoita, jotka ovat tehneet hyvää työtä ja tuoneet uutta yleisöä iskelmämusiikin pariin. Soittamisen ilo ja into välittyy, Katri Helena kertoi heinäkuussa.
Katri Helena päättää yli kuusikymmentä vuotta kestäneen uransa. Vuonna 1963 ensimmäisen kerran levyttäneen Katri Helenan uran päätöskonsertissa tullaan kuulemaan artistin sinivalkoisia hittejä: Katson sineen taivaan, Anna mulle tähtitaivas, Puhelinlangat laulaa, Letkajenkka ja Katson autiota hiekkarantaa.
Viimeinen ilta -konsertissa artistia säestää Leri Leskisen juhlaorkesteri.