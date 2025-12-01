Pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Teemu Ramstedt ei allekirjoita SM-liigan puheenjohtajan Jyrki Sepän väitteitä osapuolten huonoista väleistä. Ramstedt pitää Sepän perjantaista ulostuloa yllättävänä.

SM-liigan puheenjohtaja Seppä vieraili perjantaina MTV Urheilun ottelustudiossa. Haastattelun pääaiheena olivat yhtiökokouksen päättämät muutokset. Seppä otti lähetyksessä kuitenkin kantaa myös Liigan ja SJRY:n väleihin, joita hän kuvaili melko karulla tavalla.

– Pelaajayhdistyksen kanssa välimme eivät ole kaikista lämpimimmät. Sanon sen nyt tässä suoraan, kun se on meidän pelaajiemme edustama yhdistys ja olemme kuitenkin pelaajien työnantajia. Jos he tekevät meistä tutkintapyyntöjä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle – he ovat ilmoittaneet olevansa mukana uuden sarjan perustamishankkeessa ja niin edelleen – ei meillä ihan hirveää halua ole heidän kanssaan tätä keskustelua käydä, Seppä totesi.

– Minun mielestäni sen luottamuksen pitää olla molemminpuolista. Ei vain yksipuolista, jos näitä asioita halutaan yhdessä viedä eteenpäin. Meillä on kuitenkin voimassa oleva sopimus heidän kanssaan, se pitää muistaa, hän jatkoi perjantaina.

MTV Urheilu tavoitti maanantaina SJRY:n puheenjohtajan Teemu Ramstedtin, joka pitää Sepän ulostuloa yllättävänä.

– En osaa sanoa, että mistä se kumpuaa. Ehkä siinä mielessä olen yllättynyt, että en osannut odottaa tällaista lausuntoa. Jokainen tietysti kokee asiat omalla tavallaan, Ramstedt sanoo.

Osapuolten välillä on taustakipinää, sillä Pelaajayhdistyksen tutkintapyyntö etenee Kilpailu- ja kuluttajaviraston uumenissa. Pelaajat haluavat selvittää, täyttääkö SM-liiga kartellin piirteitä.

Ramstedt ei kuitenkaan allekirjoita Sepän näkemystä osapuolten välisestä epäluottamuksesta.

– En ole kokenut asiaa itse niin. Olemme keskustelleet tänä syksynä paljon operatiivisen johdon, eli toimitusjohtaja Mikko Pulkkisen kanssa. Myös urheilujohtaja Jussi Markkasen kanssa on oltu yhteyksissä, muun muassa urheilijoiden sosioekonomiseen asemaan liittyen. On ollut oikein hyviä ja rakentavia keskusteluja.

– Jos Jyrki on näin kokenut, niin se on tietysti hänen näkemyksensä, Ramstedt lisää.

Ajatteletko, että tässä oli yritys hallita julkista kuvaa tilanteesta?

– En osaa sanoa, että mikä siinä on oli pyrkimys. Me olemme tehneet oman ratkaisumme silloin puolitoista vuotta sitten, näemme, että se ( KKV-tutkinta) on tärkeä asia. Se on Liigan omakin etu.

– Koemme, että nämä Liigan tuoreet päätökset johtuvat osin siitä, että tutkinta on aiemmin saateltu vireille. Se on enemmänkin ollut Liigaa auttava asia.

Kumoat kuitenkin sen näkemyksen, ettei osapuolilla olisi keskusteluyhteyttä?

– Ei tässä meidän puolelta ainakaan ole mitään. Kyllä tässä puhelimeen on koko ajan vastattu puolin ja toisin. Joka tapauksessa pian on neuvoteltava uusi yleissopimus. Suomalaisen jääkiekon edun mukaisesti on päästävä pian neuvottelupöytään.

Eli mitään eripuraa ei ole?

– Jos heitä se KKV-asia harmittaa, niin sille on aika vähän tehtävissä. Keskusteluyhteys on haluttu pitää hyvänä. Me ainakin omalta osaltamme teen kaikkemme, että se on jatkossakin näin, Ramstedt linjaa.

Seppä nosti esiin myös SJRY:n roolin Heikki Penttilän johtaman kilpailevan liigan suunnittelussa. Ramstedt kummaksuu Pelaajayhdistyksen saamaa noottia.

– SJRY pyydettiin mukaan keskustelemaan kilpailevasta liigasta. Olemme sille tukemme antaneet, mutta on aika erikoista, että jos se on sitten aiheuttanut epäluottamusta.

– Samalla logiikalla Jyrkillä on nyt kai hyvin suuri epäluottamus myös niitä seuroja kohtaan, jotka siinä ovat mukana. Sitä hän ei tässä yhteydessä kuitenkaan maininnut. On jännä, että epäluottamus annetaan meille, mutta ei seuroille, jotka ovat siinä, Ramstedt päättää.