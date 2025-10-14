Myös MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Karri Kivellä oli päivittelemistä Vaasan Sportin tuoreissa valmentajauutisissa.

Kanadalaislegenda Doug Shedden sisään, Juuso Hahl ulos, Sport tiedotti päävalmentajamuutoksesta tiistaina.

Karri Kivi toteaa viikon olleen ihmeellinen.

– Olihan tämä aikamoinen kruunu sille, mitä tässä on alkuviikosta spekuloitu, Kivi sanoo.

Eilen Helsingin IFK piti vasta tiedotustilaisuuden, jossa se käytännössä tiedotti, ettei tiedotettavaa ole. Pelaajahankintoja odotettiin, niitä ei ollut.

"Täysi yllätys"

Sport oli vielä täysin mukana miekkailemassa SM-liigan pudotuspelipaikoista. Seura on ensimmäisenä viivan alapuolella 13. sijalla mutta vain kaksi pistettä Kärppien takana.

Lisäksi alla on vaasalaisten seurahistorian paras SM-liigakausi Hahlin ensimmäiseltä päävalmentajasesongilta pääsarjasta: Sport ylsi ensimmäistä kertaa puolivälieriin.

– Oli kova ratkaisu, mihin Hahlin kanssa päädyttiin, Kivi kiteyttää.

Oliko Sport sellaisessa tilanteessa, että isoja liikkeitä tarvittiin, vai oliko tämä hätiköintiä?

– He kokivat ja he ajattelivat, että tarvittiin. Tämä oli kaikille muille Suomen jääkiekkoa seuraaville täysi yllätys. Viime kausi meni niin hyvin, vasta kuukausi on tätä kautta mennyt ja he kokivat tarvitsevansa jonkin täysmuutoksen.

Kova ravi pudotuspeleihin

Sportin toimitusjohtaja Jonne Kemppainen kommentoi MTV Urheilulle puhelimitse, että seura kokee mahdollisuutensa yltää pudotuspelitavoitteeseensa paremmiksi Sheddenin johdolla. Kevään peleistä voisi saada myös tärkeitä lisäeuroja.

Toisaalta mahtaako taloudellisessa kurimuksessa jopa olemassaolostaan taistelleelta seuralta olla hyvä päätyä ratkaisuun, jossa kukkaroa joutuu entisestään tuntuvasti avaamaan? Kivi heittää kiekon vaasalaisille.

– Tähän ei pysty kukaan muu sanomaan mitään. Tämä on niin yllättävä, nopea ja iso ratkaisu.

Sportin takana sarjassa ovat täpärästi Pelicansin ohella suuret Ilves ja HIFK, joiden olettaisi vielä nousevan playoff-sijoille.

– Ravi pudotuspeleihin tulee olemaan aika kova. Sen takia on varmasti haluttu totaalimuutos.

"Se on ihan selvä"

Shedden on aiemmin valmentanut SM-liigassa HIFK:ta 2005–06 ja Jokereita 2006–08. Suomen miesten maajoukkuetta tulisieluinen ja intohimoinen kanadalainen luotsasi Jokerit-pestinsä aikana 2007–08.

Mitä loppukauden sopimuksella Sportiin astuvalta legendalta on lupa odottaa?

– Pelkästään se karisma luo lisähuomiota, kun on niin kokenut valmentaja, se on ihan selvä, Kivi pui.

64-vuotiaan luotsin Sportiin mahdollisesti tuomasta pelitavasta on kuitenkin vaikea vielä sanoa.

– Sitähän on ihan kiva seuratakin. En tiedä, kuinka tiiviisti hän on Suomi-kiekkoa seurannut.

Shedden on toiminut 2010-luvun puolivälistä lähtien päävalmentajana Sveitsin, Saksan ja Slovakian pääsarjoissa. Edellinen pesti saksalaisessa Iserlohn Roostersissa kesti marraskuusta 2023 viime kevääseen.