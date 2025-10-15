Turun Palloseuran huippuhyökkääjä Aleksi Saarela joutuu mittavalle sairauslomalle.

Saarela loukkaantui viime viikon perjantain KalPa-ottelussa, eikä kyennyt pelaamaan seuraavana päivänä JYPiä vastaan. TPS tietää nyt kertoa, että Saarela on arviolta sivussa seuraavat 6-8 viikkoa. Sveitsistä hankittu Saarela on tehnyt tällä kaudella 11 ottelussa tehot 4+3.

TPS kertoo myös, että konkarihyökkääjä Veli-Matti Savinaisen odotetaan palaavan marraskuun maajoukkuetaukoa edeltävällä viikolla. Maalivahti Eetu Mäkiniemen arvioidaan puolestaan palaavan vasta maajoukkuetauon jälkeen. Roin Keihään ja Linus Nässenin loukkaantumisista seuralla ei vielä ole tarkempaa tiedotettavaa.

TPS kohtaa tällä viikolla Tampereen Ilveksen kahteen otteeseen; perjantaina vieraissa ja lauantaina kotona. TPS:n Jeremi Virtanen on kummastakin Ilves-kamppailusta sivussa kahden ottelun mittaisen pelikieltonsa takia.