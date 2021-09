Pedofiilit löysivät pimeästä verkosta yhteisön, jota ei normaalista yhteiskunnasta löydy: "Toivovat saavansa ymmärrystä toiminnalleen"

– Keskeisintä on se, että kyseessä on piilorikollisuus, ja tämä on ensimmäinen kansainvälinen tutkimus tästä. Meillä seksuaalirikoksiin liittyvä tutkimus on vääristynyttä, koska se on usein tehty tuomituista. Nyt meillä on 10 000:n aineisto henkilöistä, jotka ovat edelleen tuolla, kertoo Suojellaan Lapsia järjestön toiminnanjohtaja Nina Vaaranen-Valkonen Uutisaamussa.