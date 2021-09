Näin toimivat pimeän verkon pedofiiliringit – korona-aika lisäsi lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivaltamateriaalin livestriimausta

Tuntematon ihminen liittyy yhteisöön. Hänestä ei tiedetä mitään. Henkilön täytyy voittaa yhteisön luottamus puolelleen ja todistaa, että hänkin on pedofiili.

– Henkilön täytyy todistaa, että hänellä on jotain annettavaa yhteisölle.

Kanssakäyminen luo muiden jäsenten luottamusta, passiivisuus taas herättää epäilyksen siitä, että ryhmään on liittynyt poliisin edustaja. Mitä enemmän materiaalia jakaa, sitä suurempaa luottamusta yhteisön sisällä nauttii.

Suorat lähetykset lisääntyneet

Laittoman sisällön livestriimaus eli lähettäminen suorana lähetyksenä on lisääntynyt etenkin koronapandemian aikana. Seksiturismi on vähentänyt pääsyä kontaktiin lasten kanssa, mikä on näkynyt livestriimien kasvavana määränä.