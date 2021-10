Näin opetat lapsesi torjumaan seksuaaliset lähestymisyritykset: "Pimppi- ja pippelikuvista voi puhua niiden oikeilla nimillä"

Mitä vanhemmat ja aikuiset ylipäätään voivat tehdä auttaakseen lasta torjumaan seksuaalisia lähestymisyrityksiä? Asiantuntijan mukaan kaikista tärkeintä on, että aikuinen on läsnä lapselle ja kiinnostunut lapsen digitaidoista.

– Paras turvateko on, että vanhemmat keskustelevat lastensa kanssa. Lasten arki on yhä enemmän digitaalista. Vanhemman pitää olla kiinnostunut lapsen digitaidoista, mitä sovelluksia lapsi käyttää ja millä digitaalisilla alustoilla hän viettää aikaansa, Suojellaan Lapsia -yhdistyksen toiminnanjohtaja Nina Vaaranen-Valkonen sanoo.

Tekijät hakeutuvat sinne, missä lapsetkin ovat

Suojellaan Lapsia -yhdistys julkaisi syyskuun lopulla tuloksia erittäin laajasta pimeän verkon kyselytutkimuksesta. Tutkimuksessa selvisi, että lasten hyväksikäyttömateriaalin käyttö lisää merkittävästi riskiä syyllistyä vakavampiin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin.

Lähes 40 prosenttia tutkimuskyselyyn vastanneista kertoi hakeutuneensa suoraan verkkovälitteiseen kontaktiin lapsen kanssa katsottuaan hyväksikäyttömateriaalia. 60 prosenttia vastaajista kertoi pelkäävänsä käytön johtavan kontaktiin hakeutumiseen lapsen kanssa.

Kyselyyn tuli yli 10 000 vastausta 12 eri kielellä.

Vaaranen-Valkosen mukaan ei ole olemassa mitään tiettyjä digitaalialustoja, jotka ovat erityisen vaarallisia tai riskialttiita lapsille.

– Valitettavasti ihan kaikilla alustoilla on riski joutua rikoksen kohteeksi. Ne, joilla on kiinnostus houkutella lapsia seksuaalisiin tekoihin, hakeutuvat sinne, missä lapset ovat. On äärimmäisen tärkeää noudattaa eri palvelujen ja sovellusten ikärajoja, hän neuvoo.

Opeta ottamaan kuvakaappauksia

Vanhemmat eivät voi estää rikollisia ottamasta yhteyttä lapsiin, mutta he voivat neuvoa lapsille, miten eri tilanteissa tulee toimia.

– Äärimmäisen tärkeää on, että digiarki on keskusteluissa joka päivä. Kun vanhempi keskustelee arkisesti lapsen kanssa, on paljon helpompi kysyä lapselta myös hankalista asioista, kuten onko digialustoilla jotain, mistä lapsi ei pidä.

– On myös hyvä opettaa lasta ottamaan kuvakaappauksia. Jos eteen tulee jotakin hämmentävää tai pelottavaa, lasta kannattaa neuvoa ottamaan siitä kuvakaappaus. Lapsen voi olla valitettavan hankalaa tietää, mikä jokin kuva on. Välttämättä se, mikä näkyy ruudun kautta, ei ole totta, ja se on tärkeää kertoa lapselle, Vaaranen-Valkonen kertoo.

Vanhemman tehtävä on opettaa lapselle digitaitoja aivan kuten liikennesääntöjäkin.

– Vanhemman täytyy olla opastamassa, ohjaamassa ja saattamassa aivan kuin liikenteessäkin, Vaaranen-Valkonen sanoo.

Asioista puhuttava oikeilla nimillä

Asiantuntijan mukaan lapselle voi ja pitäisi puhua etukäteen myös aikuispornografiasta, koska valitettavan moni pieni lapsi sitä näkee.

– Lapselle voi puhua pimppi- ja pippelikuvista ihan niiden oikeilla nimillä. Lapset eivät siitä hämmenny, vaan enemmän aikuiset niistä hämmentyvät ja ahdistuvat.

– Lapselle voi kertoa, että joskus joku saattaa lähettää tällaisia tai voi pyytää sinua lähettämään niitä, mutta sellaista ei pidä tehdä.

Kuusi yksinkertaista sääntöä

Suojellaan Lapsia-yhdistys on koonnut huoltajille yksinkertaiset kuusi sääntöä, miten lasta voi opettaa käyttäytymään turvallisesti digimaailmassa.

Ensimmäinen on olla läsnä lapsen digiarjessa.

– Kysy päivittäin digiarjen kuulumiset. Keskustelu kannattaa aina aloittaa netin mukavista asioista. Aikarajoja ja ”ruutuaikaa” tärkeämpää on tietää mitä lapsi tekee, missä ja kenen kanssa. Pyydä lasta esittelemään ja kertomaan mitä sivustoja ja sovelluksista hän mieluiten käyttää, muistilistassa sanotaan.

Toiseksi on tärkeää noudattaa erityisasiantuntijoiden asettamia sovellusten ja pelien ikärajoja.

Kolmanneksi aikuisen tehtävä on tarkistaa ja olla perillä lapsen julkisista profiileista. Lapselle on neuvottava, ettei hän jaa omia henkilökohtaisia tietojaan tai omaa kuvaansa julkisesti.

Neljäs neuvo on ottaa käyttöön Puhelinparkki, joka suojelee lasta digiliikenteessä ja mahdollistaa säännölliset tauot digilaitteiden käytöstä.

Viidentenä ohjeena muistilistalla on ohjeistaa lasta siitä, että netissä voi kivojen asioiden lisäksi tulla vastaan myös outoja ja pelottaviakin asioita. Hämmentävistä kuvista kannattaa neuvoa lasta ottamaan kuvakaappaus ja näyttämään se aikuiselle.

Kuudentena aikuisen pitäisi pyytää lapselta lupa ennen kuin ottaa tästä kuvan ja jakaa sen. Lapsi oppii esimerkin kautta, joten lapsen yksityisyyttä on kunnioitettava.