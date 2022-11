MM-kisoissa kentälle rynnännyt "Haukka" joutui pahoihin ongelmiin poliisin kanssa – sai apua yllättävältä taholta

Tiistaina 29.11. Wales-Englanti klo 21. MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! Iran-USA klo 21.00 Sub-kanavalla, C Moressa ja MTV Katsomossa! MM-studiolähetys käyntiin jo klo 20.30.

Italialainen alasarjajalkapalloilija Ferri on juossut aiemminkin kentälle ja ottanut kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Ferri juoksi kentälle vuonna 2010 seurajoukkueiden MM-turnauksen loppuottelussa kantaen viestiä, jossa vaadittiin Sakinehin vapautusta.

Portugalin ja Uruguayn välisessä ottelussa Ferrillä oli mukanaan sateenkaarilippu ja hänen paidassaan luki tekstit "Kunnioitusta Iranin naisille sekä "Pelastakaa Ukraina". Poliisi otti Ferrin kiinni tapahtuneen jälkeen. Qatarin Italian suurlähetystö vahvisti NRK:lle, että hänet on nyt vapautettu.

Ferrin mukaan hänellä oli monia ongelmia poliisien kanssa, mutta Infantino oli tullut ratkaisemaan tilanteen. Infantinon johtama Fifa kielsi aiemmin kapteeneilta One Love -nauhan käytön. Faneja on myös estetty pääsemästä stadionille, mikäli heillä on ollut yllään sateenkaaren väreissä olevia asusteita tai vaatteita. Brittilehti Independent kertoi, että Fifa olisi kumonnut kiellon sateenkaariväreille.