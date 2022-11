Tyrannia voitti MM-kisoissa: Fifan jyräämä kielto sai Euroopan maat perääntymään – "Olemme erittäin turhautuneita"

Yhdysvallat-Wales 21.11. klo 21.00 MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! Studio käyntiin klo 20.30.

MTV ja C More esittävät MM-turnauksesta 22 ottelua suorina lähetyksinä!

One Love -nauha lähettäisi painokkaan viestin juuri Qatarissa, missä homoseksuaalisuus on yhä rikos. Fifa haluaa kuitenkin kieltää kaikenlaiset poliittiset viestit, ja kattojärjestö on toivonut kapteenien käyttävän eri otteluissa eri nauhoja, joissa tuodaan ilmi sen haluamia viestejä, kuten ”jalkapallo yhdistää maailmaa”.