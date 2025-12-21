Tänään vietetään talvipäivänseisausta.
Talvipäivänseisauksessa valoisa aika on lyhimmillään ja yö pisimmillään. Talvipäivänseisauksen jälkeen päivä alkaa hiljalleen pidentyä.
Jouluaattona päivä on Etelä-Suomessa melkein minuutin pidempi kuin talvipäivänseisauksessa. Oulun korkeudella valoa riittää jo liki kaksi minuuttia enemmän.
Talvipäivänseisauksena pohjoinen pallonpuolisko on kääntyneenä poispäin auringosta. Pohjoisella pallonpuoliskolla valoisan ajan kesto on tällöin lyhimmillään, kun taas eteläisellä päivän kesto on suurimmillaan.
Talvipäivänseisauksen aikana aurinko ei nouse lainkaan horisontin yläpuolelle napapiirin pohjoispuolella. Tätä kutsutaan myös kaamokseksi. Suomen pohjoisimmassa kylässä Nuorgamissa kaamosta kestää 52 päivää.
Päivä ja yö ovat viimein yhtä pitkiä kevätpäivän seisauksessa 20. maaliskuuta.