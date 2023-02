Tampere mainittu! Suomalaiskaupunkia ylistettiin yllättäen The Timesin artikkelissa - Yle: Kyseessä pr-tempaus

Brittiläisen The Times-lehden artikkelissa 29. tammikuuta kehutaan Tamperetta. Toimittaja perheineen oli käymässä suomalaiskaupungissa ja artikkelin perusteella "Manse" teki heihin suuren vaikutuksen. Huomioitavaa kuitenkin on, että Hodges kutsuttiin paikan päälle varta vasten. Yle nimittäin kertoo, että brittiperheen matkan maksoi todellisuudessa Visit Tampere. Maininta löytyi Ylen mukaan The Times -lehden paperiversiosta.