Saitko lahjaksi Museokortin, mutta et tiedä, mihin sitä käyttäisi? Tässä vuoden 2022 suosituimmat kohteet

Suomen museoliitto ry:n Museokortilla on tehty tänä vuonna museoihin ja näyttelyihin yli 1,6 miljoonaa käyntiä, mikä on uusi ennätys. Kahtena edellisenä vuotena käyntejä oli noin miljoona per vuosi, ja koronapandemiaa edeltävänä vuotena 2019 niitä oli 1,4 miljoonaa.