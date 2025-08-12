Tampereen keskustan epäilty puukottaja vangittiin

Julkaistu 12.08.2025 16:06
Katariina Taleva

Tampereen Keskustorilla kahdesta puukotuksesta epäilty mies on vangittu tänään Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

66-vuotias mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä kahdesta tapon yrityksestä.

Puukotus tapahtui Tampereen Keskustorilla lauantaina. Epäilty mies otettiin kiinni lähialueelta ja tekoväline on poliisin hallussa

Puukotuksen uhreina olivat mies ja nainen. Nainen sai sairaalahoitoa vaativia vammoja.

Hän oli epäillyn entinen kumppani. Toinen uhreista oli poliisin mukaan naisen uusi kumppani. 

Poliisin mukaan teosta epäillyllä miehellä on voimassa oleva lähestymiskielto naista kohtaan.

