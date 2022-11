Ottaako sinuakin päähän? Monia lentomatkustajia ärsyttävä tapa puhuttaa jälleen: "Vihaan sitä, että..."

Julkaistulla videolla kerrotaan, että kyseessä oli viiden tunnin lento kotiin ja kysytään "onko tässä kallistunein penkki ilmailun historiassa?". Videolla toinen veljeksistä istuu koneessa erittäin kallistuneen penkin takana. Videota on katsottu yli neljä miljoonaa kertaa, ja se on herättänyt keskustelua yli 3000 kommentin voimin.

– Vakuuttelen itselleni, että jokainen ihminen, joka kallistaa penkkiä, on ensimmäisellä lennollaan, eikä ymmärrä, kuinka kamalaa se on takana olevalle ihmiselle, totesi toinen.

– Olen pitkä ihminen, joten kun joku kallistaa, se saa minut haluamaan toistuvasti potkimaan hänen penkkiään. Vihaan sitä, että se on vaihtoehto, kun jalkatilaa on muutenkin rajoitetusti, kirjoitti yksi.

"Kaikkien pitäisi kallistaa"

Olemme aiemmin kirjoittaneet matkailutoimittaja Abbey Gingrasin kirjoituksesta, jossa nainen tylyttää penkkiään kallistavia – paitsi, jos kyseessä on tuntien lento. Erästä kiivasta kallistuskiistaa kommentoinut Delta Air Lines -lentoyhtiön toimitusjohtaja Ed Bastian puolestaan on todennut, että vaikka matkustajilla toki on oikeus kallistaa tuoliaan, heidän tulisi kysyä takanaan istuvalta henkilöltä, sopiiko se – etenkin, jos takana istuva matkustaja on pitkä.