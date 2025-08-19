Kommentti: Susijengin EM-liput ovat liian kalliita – oikea ongelma muhii pinnan alla

Susijengin ja NBA-tähti Lauri Markkasen ympärillä oleva korisbuumi ei näytä täyttävän katsomoita Tampereella. Lippujen hinnat ovat katsojalle liian korkeita, kirjoittaa MTV Urheilun Kasperi Kunnas.

Olihan se yllätys.

Susijengin ympärillä pauhaava buumi on kestänyt jo yli vuosikymmenen. Lauri Markkanen on maamme ylivertaisin urheilutähti, joka pelaa todennäköisesti viimeistä kertaa koripallon arvokisoja Suomessa. Kaiken lisäksi joukkueella on aito mahdollisuus menestyä.

Silti lipunmyynti takkuaa. MTV Urheilun selvityksen mukaan Suomen otteluihin on vielä tuhansia lippuja myymättä. Syitä on monia.

Voidaan puhua otteluiden alkamisajoista. Pelkästään se karsii halukkaita katsojia, kun kaikki Suomen pelit päättyvät puoli yhdentoista aikoihin. Voidaan puhua siitä, kuinka koripallo on Suomessa lopulta pieni laji. Samanlaista fanimassaa ei vain ole kuin vaikkapa jääkiekossa ja jalkapallossa. Sekin voidaan sanoa ääneen, että Tampere ei ole houkuttelevuudessaan Helsingin tasoa (sori nyt vain Kale).

Mutta suurin syy myymättömiin lippuihin on raha, tietenkin.

Nopea vertailu. EM-kisojen muiden isäntämaiden eli Kyproksen, Puolan ja Latvian kotipeleihin ykköskategorian liput kustantavat 80-150 euroa. Suomessa hintalappu on 188 euroa.

Susijengin peleihin halvimmat liput maksavat 62 euroa. Nämä paikat ovatkin käytännössä myyty loppuun. Mainitaan kuitenkin, että muiden kisaisäntien peleihin pääsee halvimmillaan 25-30 eurolla.

Koripallon EM-kisojen järjestäminen ei ole hyväntekeväisyyttä. Kisojen pääsihteeri Ari Tammivaara kertoi MTV Urheilulle, että tapahtumalla on "ihan hyvä mahdollisuus" päästä taloudellisesti plussan puolelle.

Kukapa urheiluromantikko ei haluaisi nähdä täysiä katsomoita? Joissa näkyy myös lapsiperheitä, eikä tarvitse edustaa ylempää keskiluokkaa ollakseen varaa lippuihin.

Talousmielessä täydellisesti hinnoiteltu tapahtuma ei kuitenkaan voi olla loppuunmyyty. EM-kisojen järjestäminen ei ole hyväntekeväisyyttä ja liiton on hyvä takoa, kun rauta on kuumaa.

Asiaa voi katsoa kahdelta kantilta. Se, mikä katsojalle tuntuu liian kalliilta, saattaa hyvinkin tuoda liitolle parhaan tuloksen – aiheuttamatta kuitenkaan massiivista yleisökatoa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Lauri Markkasen tähdittämän Susijengin EM-harjoitusottelut ovat kiinnostaneet yleisöä Jyväskylässä ja Espoossa.Vesa Pöppönen / AOP

Se on oma ja tärkeä keskustelunsa, miten liitto rahojaan käyttää.

Laiminlyöty Korisliiga ei tunnetusti voi kovin hyvin. Maajoukkueisiin sen sijaan panostetaan jättimäisesti, mutta tulokset sakkaavat ja pahasti. Salon Seudun Sanomien terävä koriskynä Juha Tuuna kävi ansiokkaasti läpi poikamaajoukkueiden alennustilaa. Ruotsi ja Tanska ovat ottaneet Suomen kiinni ja Viro on aikaa sitten porhaltanut ohi.

Kymmenen vuotta sitten kaikki poikamaajoukkueet olivat päässeet EM-kisojen A-divisioonaan eli Euroopan 16 parhaan maan joukkoon. Ensi kesänä Suomi pelaa kaikissa ikäluokissa B-divisioonassa. Kyseessä on romahdus.

Mitä virheitä on tehty? Mitä niistä voi oppia? Miten tilanteen voi korjata?

Tätä keskustelua liiton pitää pystyä avoimesti ja rehellisesti käymään, vaikka Susijengin menestyksen takana olisikin helppoa piileskellä.