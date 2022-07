Lasten kanssa Tallinnaan? Poimi tekemistä ja parhaat tärpit reissuun: Lasten oma hotellisviitti, kylpylävinkit, ravintolat...

Suunnitteletko matkaa Tallinnaan lasten kanssa? Tallinna on lapsiperheille todella helppo matkakohde ja laivamatka on monelle jo itsessään elämys.

Tallinnassa on monenlaista tekemistä ja näkemistä lapsiperheille vuoden ympäri. Koostimme yhteen pakettiin muutamia lasten kanssa hyväksi todettuja Tallinnan kohteita. Nappaa tästä tärppejä, mikäli matka lasten kanssa Tallinnaan on ajankohtainen.

Leikkimään ja lelukauppaan

Kadriorgin puistossa viihtyvät niin lapset kuin vanhemmatkin. Alueella sijaitsee Tallinnan suosituin leikkipuisto, joka on jaettu kahteen osaan: alle 6-vuotiaille ja isommille lapsille. Leikkipuiston vieressä toimii kesäaikaan myös pieni huvipuisto, jossa voi muutamalla eurolla ajaa karusellissa ja minijunalla. Puistossa on myös Miiamilla-lastenmuseo, joka on suunnattu 3–11 -vuotiaille. Viehättävän alueen vetonaula on Kadriorgin palatsi, jonka kukkatarha on näkemisen arvoinen.

Aivan Tallinnan keskustassa sijaitsevan Kaubamaja-kauppakeskuksen leluosasto on lasten suosikki. Lelukaupasta löytyy perinteisen leluvalikoiman lisäksi esimerkiksi hauskoja kylpytuotteita lapsille.

Oma sviitti lapsiperheille

Tiesitkö, että Tallinnan keskustassa sijaitsevasta Tallink City Hotellista löytyy oma sviitti lapsiperheille? Lastensviitistä löytyy erillinen leikkihuone lasten sänkyineen sekä aikuisten makuuhuone. Leikkihuoneesta löytyy muun muassa puolapuut kiipeilyä varten, lautapelejä, lastenkirjoja ja leluja. Huoneen hintaan sisältyy aamiainen, ja aikuisille myös spa-tilojen sekä työtilojen käyttö.

Tallink City Hotel remontoitiin täysin korona-aikana, ja hotellia ei ole tunnistaa samaksi vanhaksi. Hotellista löytyy myös erillinen leikkitila lapsille. Osassa huoneista on myös kylpyammeet – lasten sviitistä sellaista ei ikävä kyllä löydy.

Kylpylään pulikoimaan tai uimarannalle

Myös erilaiset kylpylähotellit ovat lapsiperheille aina varma valinta. Tallinnan keskustasta löytyy useampikin tuttu vaihtoehto, kuten klassikko Kalev Spa.

Lapsiperheiden keitaaksi voisi kutsua Tallinnan Viimsi Span yhteydessä olevaa Atlantis H2O Aquapark -vesipuistoa. Vesipuistossa on muun muassa kahdeksan erilaista liukumäkeä, aaltoallas ja ympyrää kulkeva joki. Myös perheen pienimmille löytyy omat altaansa ja leikkivälineensä.

Viimsi Spassa on myös omat hemmotteluhoidot lapsille, joten lomaluksuksesta pääsee nauttimaan koko perhe. Hotellista löytyy myös leikkihuone.

Lämpimällä kesäsäällä houkuttelevat myös uimarannat. Pohjois-Tallinnassa sijaitsee Stroomin ranta, joka on erittäin lapsiystävällinen hiekkaranta. Rannalla on myös muun muassa leikkikenttiä, sähköautoja, trampoliineja, ulkokuntosali, kaksi kahvilaa sekä jäätelövaunu. Paikan päältä löytyvät myös pukuhuoneet ja säilytyslokerot. Monet tulevat Stroomiin piknikille, joten hyvä idea onkin pakata omat eväät mukaan rantaretkelle.

Balti Jaama Turg – seikkailu kauppahallissa

Paikallisiin tuotteisiin pääsee toden teolla tutustumaan Balti Jaama Turg -kauppahallissa. Balti Jaama Turg eli asematori sijaitsee aivan Tallinnan rautatieaseman kupeessa, Kalamajan kaupunginosassa.

Kauppahallimainen tori on vastikään remontoitu ja sieltä löytyy tuotteita sekä palveluita moneen tarpeeseen. Torin kolmessa kerroksessa toimii yli 300 myyjää.

– Maanalaisessa kerroksessa sijaitsevat supermarket, kuntosali ja erilaiset palvelut, ensimmäisessä kerroksessa suuri kala- ja lihasali, vihanneskatu ja monipuolinen katuruoka-alue, jossa on 20 eri ruokapaikkaa. Toinen kerros on omistettu pääasiallisesti virolaiselle designille ja käsityölle, vaatteille, taloustavaroille, antiikille ja vanhoille tavaroille, Visit Estonian sivuilla kuvaillaan.

Balti Jaama Turgilta voi ostaa mukaan tuliaisia tai vaikka raaka-aineita loma-asunnolla kokkailuun. Paikka on itsessään jo nähtävyys, joten siellä kannattaa piipahtaa pyörähtämässä, vaikka ei mitään ostaisikaan.

Keksintötehdas Proto ja Merimuseo

Vanhan Noblessnerin valimon tiloihin avattua Keksintötehdas Protoa voisi verrata Suomen Heurekaan, mutta täällä aktiviteetit hyödyntävät vieläkin enemmän nykyteknologiaa. Paikan päällä pääsee tutustumaan erilaisten keksintöjen prototyyppeihin, jotka heräävät henkiin VR-lasien ansiosta. Protossa yhdistyykin virtuaalitodellisuus, tiede ja fantasiamaailma.

Protossa viihtyvät niin lapset kuin aikuisetkin ja kaikille ikäluokille löytyy opettavaista ja interaktiivista koettavaa. Protossa saa helposti ajan kulumaan ja ruuhkaisina aikoina kannattaa myös varautua pieniin jonotuksiin näyttelykohteissa.

Protosta löytyy myös pieni myymälä sekä kahvila. Jos isompi nälkä yllättää, kannattaa poiketa syömään viereisissä ravintoloissa Noblessnerin alueella.

Tekemistä ja näkemistä riittää myös Lentosatamassa Viron merimuseossa. Merimuseossa pääsee ihailemaan ainutlaatuisia näyttelyesineitä, kuten aitoa sukellusvene Lembitia, jäänmurtaja Suur Tõllia, laivan hylkyä sekä vesilentokonetta. Museoon on kehitelty kaiken laista osallistavaa puuhaa: voit valokuvata itsesi meriväen asussa, käydä simulaattoreissa ja perheen pienimmät viihtyvät taatusti leikkinurkkauksessa aidon purjeveneen kera. Ulkona on myös leikkikenttä.

Koko perheen ravintolaelämyksiä

Proto-keksintötehtaan käynnin yhteydessä on hyvä tilaisuus poiketa syömään Noblessnerin satama-alueen suosikkiravintolassa, Lore Bistrossa. Lore on paikallisten suosiossa ja suosiota ei varmasti hillinnyt se fakta, että ravintola sai juuri Michelin-oppaalta Bib Gourmand -maininnan. Fiiniltä kuulostavaa meriittiä ei kannata säikähtää: ravintolan hintataso on erittäin maltillinen. Ravintolasta löytyy myös lastenlista, jonka annokset maksavat alle kympin.

Telliskiven alueelta löytyy puolestaan jo klassikoksi muodostunut ravintola F-Hoone. Ravintola on erittäin suosittu lapsiperheidenkin keskuudessa, sillä sisällä on leikkihuone ja heti ravintolan ulkopuolella pieni leikkipuisto. Leikkipuistoon on näköyhteys ravintolan terassilta. F-Hoone-ravintolaan voi poiketa aamupalalle tai nautiskella kattavaan lounaan tai illallisen. Ruokalistalta löytyy erilaisia snackseja, salaatteja, keittoja, burgereita ja muita lämpimiä annoksia. Valikoimaa on myös kasvissyöjille sekä vegaaneille. Lastenannokset ovat todella huokeita.

Kohvik Komeet on Solaris-kauppakeskuksessa Tallinnan keskustassa sijaitseva kahvila-ravintola. Paikka tunnetaan herkullisista leivonnaisistaan sekä monipuolisesta ruokatarjonnastaan. Ravintolan erikoisuutena on vauvojen oma sosemenuu. Kesällä kannattaa poiketa Komeetin upealla kattoterassilla.

Bonusvinkkinä suosittelemme seikkailunhaluisille Põhjalan tehtaassa sijaitsevaa ravintola Barbareaa. Melko karussa tehdasympäristössä sijaitseva paikka on päivisin leipomo Karjase ja iltaisin ravintola ja luonnonviinibaari Barbarea. Myös lapset ovat tervetulleita! Ruokalista ei ole pitkä, mutta jaettavaksi tarkoitettavat annokset ovat sitäkin herkullisempia. Puolet listasta koostuu paikan päällä puu-uunissa paistetuista hapanjuuripizzoista, jotka maistuvat myös lapsille.