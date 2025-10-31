Perjantaina ratkeaa, pelaako HIFK jääkiekon SM-liigassa koko lokakuun tekemättä yhtäkään maalia vieraskaukalossa. Liigajumbo kohtaa Tapparan Tampereella.
HIFK osui edellisen kerran vieraskaukalossa 27. syyskuuta ottelussa TPS:ää vastaan. Sen jälkeen kello on raksuttanut 383 minuutin ja reilun kuuden vieraspelin ajan ilman HIFK:n osumaa. Se on hävinnyt maaleitta Jyväskylässä, Kuopiossa, Tampereella (Ilves), Porissa, Espoossa ja Lappeenrannassa.
Edellinen SM-liigan ennätys, 271 minuuttia ilman vierasmaalia, oli Ilveksen nimissä vuodelta 2016.
– Onhan tuo erittäin pitkä pätkä, ettei mistään ole tullut edes sitä pomppua, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi hämmästeli Hockey Night Maanantain lähetyksessä.