Helsingin IFK:n kannattajat järjestivät mielenilmauksen keskiviikon JYP-ottelun yhteydessä.
HIFK:n fanikatsomoon oli levitetty JYP-ottelun alla neljä lakanaa seuraavin tekstein:
Nybondas
Eskola
Pesonen
Eikö hävetä?
HIFK:n fanit pitivät Helsingin jäähallissa hiljaisuutta ottelun ensimmäiset viisi minuuttia ennen kuin aloittivat kannustamisen. Lakanat sysättiin sen jälkeen sivuun.
HIFK on kyntänyt tällä kaudella hämmentävällä tavalla. Loukkaantumisistakin rajusti kärsinyt, suurseuran asemassa oleva helsinkiläisnippu on jääkiekon SM-liigassa jumbosijalla 16:ntena. Olli Jokisen valmentama joukkue on saanut 17 ottelusta kasaan vain 15 pistettä.
Tom Nybondas on HIFK:n seurajohtaja ja entinen pitkäaikainen urheilujohtaja. Jaakko Eskola toimii HIFK:n hallituksen puheenjohtajana ja Janne Pesonen seuran urheilujohtajana.