Tappara on väkevän starttinsa jälkeen yskähdellyt tuloksellisesti jääkiekon SM-liigassa. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi löytää kirvesrintojen pelistä selvän kompastuskiven.

Tappara voitti kauden alkuun neljä ottelua, mutta sen jälkeen voittoja on irronnut vain kaksi kuudesta pelistä. Huolestuttavinta saldossa on kahden edellisen kotiottelun häviäminen HPK:lle ja KooKoolle päätöserissä.

Asiantuntija Kivi seurasi erityisen tarkkaan keskiviikon KooKoo-ottelua. Tuomio luisteluun ja voimakkaaseen karvauspeliin nojaavasta Tapparasta oli selvä.

– He pelaavat heidänkin mittapuullaan liian nopeasti.

– Jos koko ajan mennään ihan hulluna päästä päähän, niin siinä käy niin, etteivät hyvätkään pelaajat pääse yksinkertaisesti mukaan, Kivi kommentoi.

Ja Tappara on pullollaan hyviä pelaajia. Alkukaudella sen pelin tempo oli paremmin tasapainossa.

– He olivat ihan ulkona koko (KooKoo-)matsista! Kivi ärähtää.

Perjantain tv-ottelussa Tapparan haaste on maksimaalinen: Sarjakärki Ässät Porissa.

– Ässien joukkuepeli on tällä hetkellä parhaassa kuosissa (SM-liigassa), Kivi kehuu.

Porilaiset ovat voittanut kauden yhdeksästä ottelustaan seitsemän.

– Ässien joukkuepeli on tällä hetkellä parhaassa kuosissa (SM-liigassa), Kivi kehuu muun muassa konkarihyökkääjä Jan-Mikael Järvisen merkitystä Ässille.