SM-liigan jätistä tärähti nyt rajut sanat: "Sekaisin kuin seinäkello!"

Tapparan syöksykierre ja tamperelaisseuran päävalmentajan Rikard Grönborgin puhuttava käytös nousivat pääaiheeksi Huomenta Suomen Kiekkoraadissa torstaina.

Kun JYP otti kotonaan Tapparasta 6–4-voiton keskiviikkona, kirvesrinnat ovat nyt hävinneet viisi perättäistä ottelua varsinaisella peliajalla. Edellinen yhtä surkea saldo löytyy vuodelta 2011, kun Tappara taipui seitsemästi peräjälkeen.

Huomiota ovat herättäneet myös kolmen viime kauden mestarin takaiskumaalit: Niitä on tullut Tapparalle peräti 27 tappioputken aikana.

– Tapparan turbulenssi on ollut ihan älytöntä, MTV Urheilun jääkiekkoselostaja Sebastian Waheeb aloitti viitaten joukkueen loukkaantumisiin, sairasteluihin ja lukuisiin pelaajahankintoihin.

– Joukkue ei ole sillä tavalla asemoitunut ja rauhoittunut tällä kaudella missään vaiheessa. Kyllähän se on tällä hetkellä sekaisin kuin seinäkello!

Kaikki tämä on aiheuttanut kiehuntaa Tapparan penkin takana. Päävalmentaja Rikard Grönborg on ottanut usein yhteen varsinkin tuomarien kanssa, ja joutui hiljattain myös Liigan syyniin käytöksensä takia.

– Kun Grönborgia on seurannut, niin tuntuu, ettei se ei ole ihan ollut hallinnassa. Kyllä hänen kiintiönsä on sillä tavalla täynnä, kun on vastustajan pelaajat ja tuomarit arvosteltu, onko maali vai eikö ole maali, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi linjasi.

– Nyt se menee yli.

Yllä olevalla videolla lisää analyysiä Tapparan tilanteesta, Lukon ja Ässien huippuvireestä sekä Nuorten Leijonien hopeaesityksistä MM-kisoissa.