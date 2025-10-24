Helsingin IFK ja erityisesti sen puolustajat saivat kipakan löylyn MTV Urheilun asiantuntijalta Karri Kiveltä Liigaviikossa torstaina.
IFK:lta nähtiin keskiviikkona mitäänsanomaton esitys, kun HPK murskasi sen 6–2 Helsingissä. Päävalmentaja Olli Jokisen summasi, että joukkue suoritti hyvin ensimmäisten 7,5 minuutin ajan.
– Ei alta kymmenen minuutin pyristyksiä mihinkään lasketa, Karri Kivi tokaisi Liigaviikossa.
Loukkaantumissumasta kärsivä HIFK on joutunut paikkaamaan joukkuettaan keskenkuntoisilla ja alkukauden pelaamatta olleilla pelaajilla.