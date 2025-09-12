HIFK:ta taas riivaava loukkaantumissuma nousi puheenaiheeksi Liigaviikossa Kiekko-Espoota vastaan käytävän perjantaisen tv-ottelun alla.

MAINOS Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin.

HIFK sai tuloksellisesti toivomansa startin liiga-avauksesta tiistaina, kun se kaatoi Jukurit vieraissa päätöserän kirillään 5–3. Huolia kuitenkin on, ja suuria sellaisia.

Helsinkiläisjätti tiedotti keskiviikkona, että sen kapteeni ja maalitykki Iiro Pakarinen on loukkaantumisen takia loppuvuoden sivussa. Eivätkä nimet jää tähän, sillä studioisäntä Teemu Niikko luetteli sivussa oleviksi muun muassa myös Juhani Jasun, Sebastian Revon, Ilari Melartin ja Jere Somevuoren Liigaviikon uutuusjaksossa torstaina.

– On tämä raju lista, Niikko summasi.

HIFK on paininut saman ongelman kanssa jo pidempään: Pelaajat eivät meinaa pysyä pelikunnossa.

– Kyllä minä viime vuonna esitin jo kysymyksen, että onko siinä jäässä joku, koska se on niin pitkään vaikuttanut tuohon joukkueeseen, asiantuntija Karri Kivi totesi epäilleen.

Kivi ihmettelee ilmiötä varsinkin Jasun ja Pakarisen kautta.

– He eivät ole ikinä pois. Ja yhtäkkiä…

– Tämä kannattaisi tutkia. Varmasti on tutkittukin, mutta onko vielä jotain? Kivi pyörittelee.

Jasu siirtyi HIFK:hon viime kaudeksi, mutta pelasi loukkaantumisten takia runkosarjassa vain 11 ottelua.

Yllä olevalla videolla Liigaviikko analysoi asetelmia perjantaina MTV3:llakin kello 19.30 nähtävään tv-otteluun. Liigaviikon näet kokonaisuudessaan MTV Katsomossa!