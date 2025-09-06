Tämä Voikkaan oudosta räjähdetutkinnasta tiedetään: Iäkkäät aseseppä ja ex-poliisi epäiltyinä

Entistä poliisia epäillään ampuma-aseisiin ja räjähteisiin liittyvistä rikoksista. Hänen asuinkumppaniaan, entistä Puolustusvoimien aseseppää epäillään vastaavan kaltaisista rikoksista.

Kaakkois-Suomen poliisi epäilee 79-vuotiasta kouvolalaismiestä törkeästä ampuma-aserikoksesta ja räjähderikoksesta. Hänet vangittiin Kymenlaakson käräjäoikeudessa viime viikolla.

Valtakunnan uutiseksi paisunut tapaus sai alkunsa eri tiedotusvälineiden saatua vihiä poliisin ja Puolustusvoimien isosta operaatiosta Kouvolan Voikkaalla. Suojavaatteisiin pukeutuneet viranomaiset tekivät hiljaisella kadunpätkällä sijaitsevalla, huonokuntoisella kiinteistöllä mittavia etsintöjä, joiden yhteydessä naapurit olivat kuulleet räjähdyksiä. Operaatio on jatkunut koko tämän viikon.

Torstaina Kaakkois-Suomen poliisi tiedotti huomanneensa, että Kouvolan alueella meneillään oleva rikostutkintaan liittyvä kotietsintä on herättänyt suurta kiinnostusta.

Poliisi täsmensi, että rikokseen ei liity uhkatilannetta eikä poliisin suorittamista etsinnöistä aiheudu vaaraa sivullisille. Rikosepäillyt eivät liittyneet henkeen ja terveyteen kohdistuvaan rikokseen tai järjestäytyneeseen rikollisuuteen, vaan tutkinnassa on törkeä ampuma-aserikos ja räjähderikos. Rikokset tulivat esille poliisin omien tutkintojen kautta, eivätkä liity minkäänlaiseen uhkatilanteeseen tai vastaavaan.

Poliisi kertoi myös räjäyttäneensä kiinteistöllä hallitusti sellaisia räjähteisiin liittyviä sytyttimiä, joita ei saada kuljetettua turvallisesti pois.

Kiinteistön ympäristö epäsiisti

Rikostutkintaan liittyvät etsinnät ovat alkaneet Kouvolan alueella viime viikolla ja jatkunevat ainakin tämän viikon ajan. MTV Uutisten haastattelemat naapurit kertoivat, ettei tutkinnan kohteena olleen talon omistajaa juuri näkynyt.

– Jotain autonromuja pihalla on ollut. En ole mitään muuta nähnyt, kertoi koko ikänsä, 24 vuotta, naapurustossa asunut Konsta Hilden.

Naapuri Mauno Kinnunen puolestaan tiesi, että kiinteistöllä säilytettiin jonkinlaisia aseita. Hänen mukaansa kiinteistön epäsiisteys on kuitenkin luonut alueelle rottaongelman.

Kouvolalainen 79-vuotias mies on entinen poliisi, joka Iltalehden mukaan eläköityi Kouvolan kihlakunnan poliisilaitokselta vuonna 2004.

Miehellä on osoite myös Kouvolan keskustassa sijaitsevassa asunnossa, jossa hänen asuinkumppaninaan on ollut 77-vuotias Puolustusvoimien entinen asemestari ja aseseppä.

Yhteensä kolme epäiltyä

77-vuotias vangittiin perjantaina epäiltynä törkeästä varkaudesta ja ampuma-aserikoksesta. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Kouvolassa 30. elokuuta–3. syyskuuta välisenä aikana. Lisäksi hän on saanut vuonna 2021 hovioikeuden tuomion isossa aseita, ampumatarvikkeita ja räjähteitä koskevassa tapauksessa.

Asekeräilyä harrastanut ja aseseppänä toiminut mies piti luvattomasti hallussaan huomauttavaa arsenaalia, mutta oikeus katsoi hänen toimineen osittain perustellusti siinä käsityksessä, että hänen toimintansa oli laillista. Lisäksi oikeus huomioi vuoden ehdollisessa vankeustuomiossaan sen, että mies oli jo iäkäs.

Ilta-Sanomien mukaan poliisi on tehnyt etsintöjä miehen Korialla sijaitsevalla kiinteistöllä. Rikoskomisario Nina Hietasen mukaan ne liittyvät "osittain samaan kokonaisuuteen".

Käräjäoikeus vangitsi perjantaina samaan vyyhtiin liittyen myös kolmannen epäillyn, 52-vuotiaan miehen. Häntä epäillään todennäköisin syin törkeästä varkaudesta, ampuma-aserikoksesta ja räjähderikoksesta. Näiden rikosten epäillään tapahtuneen 24. elokuuta ja 3. syyskuuta välisenä aikana.