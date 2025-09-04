Kouvolan iso poliisioperaatio: Kiinteistön omistaja, 79, vangittu

Talon omistava mies on vangittu viime viikolla.Lukijan kuva
Julkaistu 04.09.2025 11:14
Ville Eklund

Kouvolan epäillyn räjähdekiinteistön omistaja on vangittuna.

Poliisilla ja Puolustusvoimilla on ollut eilisestä lähtien ollut räjähteisiin ja ampuma-aseisiin liittyvä operaatio Kouvolassa. Poliisi on tyhjentänyt Kouvolan Voikkaalla sijaitsevaa kiinteistöä.

Mainitun kiinteistön omistaja, 79-vuotias mies, vangittiin viime viikon perjantaina Kymenlaakson käräjäoikeudessa. Mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta. Rikoksen epäillyksi tekoajaksi kerrotaan 29. heinäkuuta ja 25. elokuuta välinen aika.

Vangitsemisesta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Operaatio ei liity järjestäytyneeseen rikollisuuteen. 

