Poliisilla ja Puolustusvoimilla on Seinäjoella Pohjanmaalla räjähteeseen liittyvä tehtävä.
Poliisi sai tänään torstaina noin kello 16.20 hätäkeskukselta tehtävän, jonka mukaan magneettikalastaja oli löytänyt Seinäjoesta mahdollisen räjähteen.
Poliisin paikalla tekemän arvion mukaan löytynyt esine oli sotilasräjähde. Räjähteen raivaamisesta vastaa Puolustusvoimat.
Poliisi on eristänyt alueen sivullisilta, ja paikalla on eritykseen liittyen useampi poliisin yksikkö.
– Tällä hetkellä kulku Kirkkokadun sillalla on ohjattu kevyenliikenteen osalta kiertoreitille, eikä sillan läheisyydessä pääse kulkemaan, Pohjanmaan poliisilaitos kertoo tiedotteessaan
Toistaiseksi sillan pääsee ylittämään autolla. Autoliikennettä tullaan rajoittamaan raivauksen aikana.
Alueen eristäminen jatkuu siihen saakka, kunnes räjähde on saatu raivatuksi turvallisesti.