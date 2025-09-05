Voikkaan räjähdetutkinta paisuu: Nyt vangittiin myös iäkäs aseseppä

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Kouvolassa 30.8.–3.9.2025.

Kymenlaakson käräjäoikeus on vanginnut Kouvolan Voikkaan "räjähdetalon" omistavan 79-vuotiaan miehen asuinkumppanin. Mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä.

Kaakkois-Suomen poliisi epäilee 77-vuotiasta miestä törkeästä ryöstöstä ja ampuma-aserikoksesta. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Kouvolassa 30.8.–3.9.2025.

Hän on toiminut ennen eläköitymistään Puolustusvoimien palveluksessa aseseppänä ja asemestarina. Vuonna 2021 hän sai hovioikeudelta tuomion mittavassa aseita, ampumatarvikkeita ja räjähteitä koskevassa jutussa.

