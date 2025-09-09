"Känniviritys": Näin Kouvolan asevyyhdissä vangittu selitti aiemmin löytynyttä tykin kranaattia

Miehen kotoa löytyi vuonna 2021 aseita ja räjähteitä.
Kouvolan suuressa ase- ja räjähdevyyhdissä vangittu viisikymppinen mies on ollut aiemminkin tuomiolla laittomista aseita ja räjähteistä.

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tutkima rikoskokonaisuus nousi julkisuuteen, kun poliisi teki näyttävän etsinnän erään 75-vuotiaan miehen Kouvolan Voikkaalla sijaitsevalle omakotitalolle. Käräjäoikeus vangitsi miehen toissa viikolla. 

Sittemmin poliisi vangitsi myös 79-vuotiaan entisen Puolustusvoimien asesepän, joka sai taannoin tuomion isosta, mutta laittomasta ase- ja räjähdekokoelmastaan.

Myös entisen asesepän kanssa samaan aikaan vangitulla 52-vuotiaalla on kontollaan aiempi tuomio aseiden ja räjähteiden ympäriltä.

Viisikymppisen miehen tapaus sai alkunsa Kouvolassa vuonna 2021, kun poliisi sai tutkittavakseen epäillyn rattijuopumustapauksen. Siinä puun kumoon ajanut Mercedes-Benz-merkkinen auto jätti rikospaikalle jälkeensä rekisterikilven. Poliisi päätti käydä selvittelemässä asiaa auton omistajan kotiosoitteessa.

Paikalla pihasta löytyi tuntomerkkeihin sopiva Mersu. Kun poliisi ajoi pihan pihatielle, astui etuovesta ulos mies kivääri kädessään. Voimakkaan päihtynyt mies luopui lataamattomasta aseesta käskytettäessä ja hänet otettiin kiinni.

kivääriMies tuli poliisia vastaan lataamaton ase kädessään.

Kotietsinnässä tehtiin pelottava löytö

Miehen asuntoon tehtiin kotietsintä, jossa löytyi muun muassa patruunoita, ampuma-ase, ampuma-aseen osia ja epäiltyä räjähdysainetta. Asunnosta löytyi myös dynamiittia ja, sähkönalli ja aikatulilankanalleja.

Ehkä huolestuttavin löytö tehtiin talon takapihan terassin portailla. Siellä oli tykistöammuksen runko ja sen sisälle työnnettynä dynamiittia. Poliisin näkökulmasta kyse oli jonkinlaisesta itsetehdystä improvisoidusta räjähteestä.

Löytöjen johdosta etsintöjä laajennettiin asunnon ja auton lisäksi piharakennuksiin. Kun mies ei suostunut antamaan asunnossaan olleen kassakaapin koodia, avattiin kaappi lukkoliikkeessä. Sisältä löytyi luvaton pistooli ja kymmeniä patruunoita.

kassakaappiKassakaappi piti avata ammattilaisella, kun mies ei suostunut sitä avaamaan.

"Ne on vaan jostain tullut"

Mies myönsi kuulusteluissa ampuma-ase- ja räjähderikokset, mutta kiisti muut syytteet, kuten rattijuopumuksen. Hän kertoi juoneensa viinaa autoajelun jälkeen, ja olleensa alkoholin vaikutuksen alaisena ”vähän liikaakin”.

Aseiden, ammusten ja räjähdysaineiden alkuperästä hän kuulusteluissa oli hyvin muistamaton.

– Ne on vaan jostain tullut ja jäänyt mulle, hän kommentoi esimerkiksi dynamiitin päätymistä haltuunsa.

Dynamiitilla täytetyn 76 millimetrin tykistökranaatin kuoren hän kommentoi olevan jonkinlaisen päihtyneen askartelun tulos.

– Se on joku känniviritys. Se piti laittaa roskiin mutta se vaan jäi.

– Se on venäläinen ammus, pelkät kuoret. Se ei ole ollut toimiva. Se on löytynyt metallinkeräysastiasta, mies kertoi tuolloin.

Mies tuomittiin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ampuma-aserikoksesta ja räjähderikoksesta yhteiseen 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

dynamiittiMiehen portailta löytyi dynamiitilla täytetty tykistökranaatin kuori. Venäläisammuksen kuoren hän kertoo olleen peräisin metallinkeräysastiasta.

Muut epäillyt ikämiehiä poliisista ja Puolustusvoimista

Kouvolan suuressa räjähde- ja ampuma-asevyyhdissä on vangittu viisikymppisen miehen lisäsi ainakin kaksi muuta miestä. Kaksi yhteisessä asunnossa asunutta iäkkäämpää miestä on aiemmin tunnistettu entiseksi Puolustusvoimien asesepäksi ja entiseksi poliisimieheksi. Miehet ovat 79- ja 77-vuotiaita. 

Puolustusvoimien entisellä asesepällä on entisestään tilillään tuomio vakavista ase- ja räjähdetapauksesta. Miehellä oli hallussaan mittava ase- ja räjähdearsenaali, mutta hovioikeus arvioi, että iäkäs mies oli saattanut perustellusti olla siinä käsityksessä, että hänen toimintansa on laillista.

kassakaapin sisältöMiehen hallusta löytyi muutakin luvatonta ampumatarvikkeistoa.

