IL: Kouvolan vakavista rikoksista epäilty on entinen poliisi – kumppanina Puolustusvoimien ex-asemestari

Vakavista rikoksista epäilty 79-vuotias kouvolalaismies on Iltalehden tietojen mukaan entinen poliisi.
Hän työskenteli Kouvolan kihlakunnan poliisilaitoksella, mutta jäi eläkkeelle vuonna 2004.
Mies on vangittu epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta ja räjähderikoksesta.
Osoitetietojen perusteella mies asuu Kouvolan keskustassa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa yhdessä 77-vuotiaan miehen kanssa. Molempien miesten kiinteistöt Voikkaalla ja Korialla ovat tutkinnan kohteina.
Iltalehden mukaan 77-vuotias asuinkumppani on työskennellyt pitkään asemestarina Puolustusvoimissa, sekä räjäyttäjänä.