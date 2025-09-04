IL: Kouvolan vakavista rikoksista epäilty on entinen poliisi – kumppanina Puolustusvoimien ex-asemestari

Julkaistu 14 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Jari Heikkilä

jari.heikkila@mtv.fi

Vakavista rikoksista epäilty 79-vuotias kouvolalaismies on Iltalehden tietojen mukaan entinen poliisi. 

Hän työskenteli Kouvolan kihlakunnan poliisilaitoksella, mutta jäi eläkkeelle vuonna 2004.

Mies on vangittu epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta ja räjähderikoksesta.

Osoitetietojen perusteella mies asuu Kouvolan keskustassa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa yhdessä 77-vuotiaan miehen kanssa. Molempien miesten kiinteistöt Voikkaalla ja Korialla ovat tutkinnan kohteina.

Iltalehden mukaan 77-vuotias asuinkumppani on työskennellyt pitkään asemestarina Puolustusvoimissa, sekä räjäyttäjänä.

Kouvolan iso poliisioperaatio: Kiinteistö omistaja vangittu

