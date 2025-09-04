IL: Kouvolan vakavista rikoksista epäilty on entinen poliisi – kumppanina Puolustusvoimien ex-asemestari

Vakavista rikoksista epäilty 79-vuotias kouvolalaismies on Iltalehden tietojen mukaan entinen poliisi.

Hän työskenteli Kouvolan kihlakunnan poliisilaitoksella, mutta jäi eläkkeelle vuonna 2004.

Mies on vangittu epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta ja räjähderikoksesta.

Osoitetietojen perusteella mies asuu Kouvolan keskustassa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa yhdessä 77-vuotiaan miehen kanssa. Molempien miesten kiinteistöt Voikkaalla ja Korialla ovat tutkinnan kohteina.

Iltalehden mukaan 77-vuotias asuinkumppani on työskennellyt pitkään asemestarina Puolustusvoimissa, sekä räjäyttäjänä.