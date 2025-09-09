Entisen poliisin talosta löytyi huomattava määrä aseita ja räjähteitä – Kouvolan räjähdetalon kotietsintä päättyi

Kotietsintä Kouvolan Voikkaalla on päättynyt, kertoo poliisi.

Useita päiviä jatkunut poliisin kotietsintä Kouvolan Voikkaalla sijaitsevassa räjähdekiinteistössä on päättynyt, tiedottaa poliisi.

Kotietsintä liittyi epäiltyyn törkeään ampuma-ase- ja räjähderikokseen.

– Poliisin ja Puolustusvoimien asiantuntijat löysivät etsinnän aikana kiinteistöstä ja sen alueelta huomattavan määrän ampuma-aseita, patruunoita ja räjähteitä, tiedotteessa kerrotaan.

Epäilty eläköitynyt poliisi

Poliisi epäilee rikoksista iäkästä miestä, jonka hallinnassa kiinteistö on. Mies vangittiin viime perjantaina 5. syyskuuta rikoksesta epäiltynä Kymenlaakson käräjäoikeudessa.

Rikoksesta epäilty mies on vuosia sitten eläköitynyt poliisi.

Poliisi ei ota tässä vaiheessa kantaa siihen, miten ja milloin esineet ovat päätyneet rikoksista epäillyn miehen haltuun.

Poliisi ei ota tässä vaiheessa kantaa siihen, miten ja milloin esineet ovat päätyneet rikoksista epäillyn miehen haltuun.

Etsintöjä myös neljässä muussa kohteessa

Poliisi teki samaan aikaan etsintöjä myös muissa kohteissa Kouvolassa.

– Näissäkin etsinnöissä poliisi löysi ampuma-aseita, patruunoita ja pienen määrän räjähteitä, poliisin tiedotteessa todetaan.

Näihin löytöihin liittyen poliisi epäilee yhtä henkilöä törkeästä varkaudesta, ampuma-aserikoksesta ja räjähderikoksesta sekä toista henkilöä törkeästä varkaudesta ja ampuma-aserikoksesta.

Takavarikoidusta omaisuudesta osan epäillään liittyvän Voikkaan tapaukseen.

Poliisin kotietsintä kesti useita päiviä.

Rikoksista epäillyt vangittiin Kymenlaakson käräjäoikeuden päätöksellä viime perjantaina.

Poliisi on aiemmin jo kertonut, että rikosepäilyt eivät liity henkeen ja terveyteen kohdistuvaan rikokseen tai järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Rikokset tulivat esille poliisin omien tutkintojen kautta, eivätkä liity minkäänlaiseen uhkatilanteeseen tai vastaavaan.

Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa.