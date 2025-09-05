Suomen suurin takavarikko: Kouvolan räjähdemiehen asuinkumppani piti hallussaan käsittämätöntä asearsenaalia

77-vuotias eläkeläinen piti hallussaan yli sataa asetta ja sataatuhatta patruunaa.

Kaakkois-Suomen poliisin törkeästä ampuma-aserikoksesta ja räjähderikoksesta epäilemä 79-vuotias räjähdemies nousi valtakunnan puheenaiheeksi tällä viikolla, kun poliisi teki näyttävän etsinnän hänen Kouvolan Voikkaalla sijaitsevalle omakotitalolleen. Käräjäoikeus vangitsi miehen viime viikolla.

MTV Uutisten tietojen mukaan 79-vuotias mies on entinen poliisi. Hän ei ole itse ollut aiemmin rikoksesta epäiltynä. Miehen 77-vuotias asuinkumppani vangittiin tänään epäiltynä törkeästä varkaudesta ja ampuma-aserikoksesta. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Kouvolassa 30.8.–3.9. välisenä aikana.

Asuinkumppani on aiemminkin joutunut viranomaisten hampaisiin aseiden takia.

Vuonna 2021 77-vuotias mies sai Itä-Suomen hovioikeudelta tuomion törkeästä ampuma-aserikoksesta, ampuma-aserikoksesta ja väärän todistuksen antamisesta viranomaisille. Tapaus oli mittaluokaltaan Suomen suurin.

77-vuotias kertoi oikeudelle olleensa aseiden kanssa tekemisissä jo hyvin nuoresta lähtien.

Valtava asearsenaali

Työuransa mies teki Puolustusvoimien aseseppänä, asemestarina, raivaajana ja räjäyttäjänä. Eläkkeelle jäätyään hän toimi yksityisenä aseseppänä.

Kun poliisi teki etsinnän hänen Korialla sijaitsevalle kiinteistölleen, miehen hallusta paljastui arsenaali, jolla olisi voinut aloittaa vaikka pienen sodan.

Patruunoita löytyi vähän joka nurkasta: lukitsemattomasta linja-autosta, huonokuntoisesta, lukitusta asuntovaunusta, pakettiautosta, piharakennuksesta, pihamökistä, perävaunusta, miehen asunnosta ja kätkettynä sen alapohjasta.

Samoista paikoista poliisi löysi myös kranaatteja, sytyttimiä, aseita, aseen osia, ruutia, nalleja, räjähteitä ja Puolustusvoimien materiaalia. Asunnossa oli pienoiskivääri, salkku täynnä käsiaseita ja rakennuksen alapohjassa kertasingon sytyttimiä ja sähkönalleja.

Kaikkiaan miehellä oli hallussaan 109 asetta, neljä kaasusumutinta, yli 120 000 patruunaa, viisi sotilaskäyttöön tarkoitettua sirpalekranaattia, kahdeksan kranaatinheittimen sytytintä, kaksi panssariammusta, 12 valojuovapatruunaa, kolme paukkupatruunaa, viisi panssaripatruunaa, yhdeksän tulenosoituspanosta, kaksi peruspanosta, neljä kertasingon harjoituslaukausta ja määrittelemätön määrä sähkönalleja ja aikatulilankaa.

Mies kiisti rikokset. Hän katsoi, että on vähintäänkin pitänyt tekoaan ja menettelyään perustellusti sallittuna. Hovioikeus asettuikin osittain hänen kannalleen ja kumosi käräjäoikeuden miehelle langettaman räjähderikostuomion.

Rangaistusta kohtuullistettiin

Hovioikeuden mukaan tapauksessa oli kyse sellaisista patruunoista, ammuksista ja sytyttimistä, joista miehen saamassa keräilyluvassa on kysymys. Hänellä oli siis asiaankuuluva lupa pitää niitä hallussaan.

Sen sijaan hovioikeus piti voimassa miehen tuomion törkeästä ampuma-aserikoksesta, ampuma-aserikoksesta ja väärän tiedon antamisesta viranomaiselle.

Oikeus kohtuullisti rangaistusta miehen korkean iän ja heikon terveydentilan vuoksi, sekä siitä syystä, että hän oli perustellusti erehtynyt pitämään toimintaansa laillisena.

Lopulliseksi rangaistukseksi mies sai vuoden ehdollista vankeutta, mutta oikeus ei määrännyt tämän lisäksi tyypillistä oheissakkoa.