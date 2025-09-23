Poliisi aikoo kertoa asiasta lisää myöhemmin tällä viikolla.

Syyskuun alkupuolella valtakunnan uutiseksi nousseeseen Kouvolan Voikkaan "räjähdetaloon" liittyvä poliisin esitutkinta etenee hyvää vauhtia.

Poliisin ja Puolustusvoimien asiantuntijat löysivät etsinnän aikana kiinteistöstä ja sen alueelta huomattavan määrän ampuma-aseita, patruunoita ja räjähteitä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Liisa Kunnas kertoo MTV Uutisille kertovansa tällä viikolla tarkemmin, mitä kaikkea poliisi löysi Voikkaan kiinteistöltä.

– Teemme tiedotteen, kun kaikki palaset ovat kohdallaan. Materiaali on ollut sen verran runsas, että hetki menee, ennen kuin saadaan nämä niin sanotusti jiiriin.

Talolta on siis löytynyt kaikenlaista?

– Ilmeisen paljon kaikenlaista.

Kunnas toteaa, että tekninen tutkinta, esimerkiksi poliisin mahdollisille ampuma-aseille tekemät koeammunnat, vievät oman aikansa.

– Vaikka määrä olisikin tavallisesta poikkeava, poliisi tekee aina ampuma-aserikosta epäillessään selvityksiä siitä, ovatko aseet luvanvaraisia ja toimintakuntoisia.

Poliisi epäilee räjähdetalon omistajaa, 79-vuotiasta eläköitynyttä poliisia törkeästä ampuma-aserikoksesta, räjähderikoksesta ja vaaran aiheuttamisesta. Hänen kuulustelunsa ovat sujuneet hyvin.

– En ole ollut itse paikalla, mutta ne ovat sujuneet normaalisti. Niissä ei ole ollut mitään ihmeellistä.

"Räjähdetalo" kuvattuna poliisin kotietsinnän aikana.

Poliisi teki samaan aikaan etsintöjä myös muissa kohteissa Kouvolassa. Näissäkin etsinnöissä poliisi löysi ampuma-aseita, patruunoita ja pienen määrän räjähteitä.

Näihin löytöihin liittyen poliisi epäilee 52-vuotiasta miestä törkeästä varkaudesta, ampuma-aserikoksesta ja räjähderikoksesta. Näiden rikosten epäillään tapahtuneen 24. elokuuta ja 3. syyskuuta välisenä aikana.

Hänellä on tilillään kuitenkin myös verrattain tuore tuomio, joka teemojensa puolesta liittyy nyt käynnissä olevaan poliisitutkintaan. Hänet tuomittiin vuonna 2021 luvattomasti hallussa pidetyistä kivääristä, pistoolista ja lukuisista patruunoista sekä aseen osista. Hänen hallustaan löytyi lisäksi sähkönalleja, tulilankanalleja, aikatulilankaa, dynamiittia sekä 76 millimetrin tykistökranaatti, jonka sisällä oli dynamiittia.

Takavarikoidusta omaisuudesta osan epäillään liittyvän Voikkaan tapaukseen.

Voikkaan kiinteistön omistajan kanssa samassa osoitteessa asunutta 77-vuotiasta Puolustusvoimien entistä aseseppää poliisi taas epäilee törkeästä varkaudesta ja ampuma-aserikoksesta. Näiden rikosten poliisi epäilee tapahtuneen Kouvolassa 30. elokuuta–3. syyskuuta välisenä aikana.

Tämän kokonaisuuden tutkinnanjohtaja Nina Hietanen kertoo MTV Uutisille, että hänellä ei ole tässä vaiheessa juuri kommentoivaa.

– Jotakin muutoksia on tapahtunut, hän sanoo.

Hietanen ei kuitenkaan tarkenna, mitä hän tarkoittaa muutoksilla tai mitä ne ovat.

77-vuotias mies on aiemminkin joutunut viranomaisten hampaisiin aseiden takia.

Vuonna 2021 mies sai Itä-Suomen hovioikeudelta tuomion törkeästä ampuma-aserikoksesta, ampuma-aserikoksesta ja väärän todistuksen antamisesta viranomaisille. Tapaus oli mittaluokaltaan Suomen suurin. Hänen hallustaan takavarikoitiin muun muassa yli sata asetta ja yli satatuhatta patruunaa.