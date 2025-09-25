Poliisi jatkaa ampuma-aseisiin ja räjähteisiin liittyvän kokonaisuuden esitutkintaa Kouvolassa.

Poliisi odottaa Kouvolan Voikkaalla sijaitsevaan "räjähdetaloon" liittyvän tutkinnan kestävän pitkään.

Esitutkintaan liittyen poliisilla oli Voikkaalla sijaitsevalla asuinalueella useita päiviä kestänyt kotietsintä, johon osallistui myös puolustusvoimien henkilöstöä.

Etsinnän aikana takavarikoitiin yhteensä 55 luvallista asetta, 37 luvatonta asetta sekä kymmeniä aseenosia. Lisäksi etsinnällä löytyi 370 kiloa patruunoita, siviiliräjähteitä sekä huomattava määrä sotilasräjähteitä ja ammuksia.

Poliisi epäilee kiinteistön haltijaa törkeästä ampuma-aserikoksesta, räjähderikoksesta sekä vaaran aiheuttamisesta. Rikoksista epäilty mies vangittiin Kymenlaakson käräjäoikeudessa, mutta hänet on sittemmin vapautettu tutkintavankeudesta.

Kaikkiaan rikoksista epäillään kolmea henkilöä: räjähdetalon omistavaa 79-vuotiasta entistä poliisia, hänen kanssaan asunutta 77-vuotiasta puolustusvoimien entistä aseseppää sekä 52-vuotiasta miestä.

Neljästä muusta kohteesta takavarikoitiin patruunoita, aseita ja räjähteitä

Voikkaalla sijaitsevan kiinteistön lisäksi poliisi teki kotietsintöjä neljään muuhun Kouvolassa sijaitsevaan kohteeseen. Etsinnöissä takavarikoitiin yhteensä yli 5000 erilaista patruunaa, muutamia aseita, aseen osia ja pieni määrä räjähteitä.

Näihin löytöihin liittyen poliisi epäilee kahta henkilöä. Epäillyt on vangittu Kymenlaakson käräjäoikeudessa. Toinen henkilöistä on ollut vangittuna todennäköisin syin epäiltynä törkeästä varkaudesta ja ampuma-aserikoksesta ja toinen epäiltynä törkeästä varkaudesta, räjähderikoksesta ja ampuma-aserikoksesta. Myös heidät on vapautettu tutkintavankeudesta.

Kokonaisuuden rikosepäilyt eivät liity henkeen ja terveyteen kohdistuvaan rikokseen tai järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Epäillyt rikokset tulivat esille poliisin omien tutkintojen kautta.

Tutkinta jatkuu edelleen muun muassa teknisen tutkinnan toimenpiteillä, joiden odotetaan kestävän useita viikkoja.