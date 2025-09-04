"En ole ikinä nähnyt talon asukasta" – poliisioperaatio räjäytyksineen yllätti Kouvolassa

Kouvolan Voikkaan suuri poliisioperaatio on herättänyt naapurustossa kiinnostusta. Kiinteistön omistajasta tiedetään vain vähän.

Koko ikänsä alueella asunut Konsta Hilden kertoo, että ei ollut ikinä nähnyt operaation kohteena olevan talon asukasta.

Hildenin mukaan kyseinen kiinteistö on ollut koko hänen ikänsä, 24 vuotta, tyhjillään.

– Jotain autonromuja pihalla on ollut. En ole mitään muuta nähnyt, hän kertoo MTV Uutisten haastattelussa.

Kiinteistön omistajaa hän ei ole koskaan tavannut.

Kiinteistön omistaja, 79-vuotias mies, on vangittu todennäköisin syin epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Konsta Hilden on ollut yllättynyt operaatiosta.

Kouvolan Voikkaalla on ollut käynnissä suuri poliisioperaatio jo useamman päivän liittyen räjähteisiin ja ampuma-aseisiin.

Poliisi on tyhjentänyt kiinteistöä usean päivän ajan.

Poliisi on eristänyt kiinteistön aluetta.

Rikosepäillyt eivät liity poliisin mukaan henkeen ja terveyteen kohdistuvaan rikokseen tai järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Tutkinnassa on mukana runsaasti poliiseja sekä räjähdeasiantuntijoita niin poliisista kuin Puolustusvoimista.

Rikokseen ei poliisin mukaan liity uhkatilannetta eikä poliisin suorittamista etsinnöistä aiheudu vaaraa sivullisille. Poliisi kertoo, että myöskään rikokset eivät liity minkäänlaiseen uhkatilanteeseen tai vastaavaan.

Epäsiisteys herättänyt huomiota

Lähistöllä asuvat naapurit ovat olleet poliisioperaatiosta ihmeissään.

Hilden kertoo, että poliisin operaatio alueella on herättynyt huomiota.

– Aikamoinen operaatio. Kyllähän tämä ihmetyttää, kun on niin hiljainen kylä, Hilden sanoo.

Lähistöllä asuva Mauno Kinnunen kertoo, että naapurustossa on viikon aikana ollut vilskettä.

– Poliisin ja armeijan autoja on pyörinyt paljon, Kinnunen kertoo.

Hän sanoo, että viranomaisoperaatio tuli hänelle yllätyksenä.

– Todellakin tuli, että se on näin iso.

Hän kertoo tienneensä kyllä, että kiinteistössä on säilytetty joitakin aseita.

Naapuri Mauno Kinnunen kertoo kuulleensa räjäytyksiä, mutta ei ole niistä huolissaan.

Kinnunen sanoo, että kyseisen kiinteistön epäsiisteys on kyllä aiemmin herättänyt huomiota.

– Poliisi on aika vähäsanainen. Räjähdyksen ääniä on kuulunut, Kinnunen sanoo.

Yksi räjäytyksistä oli pienempi, verrattavissa Kinnusen mukaan uudenvuoden ilotulitteisiin, mutta toinen oli isompi.

– Olin sisällä ovet kiinni, niin sinne asti kuului, Kinnunen sanoo.

Hänellä ei ole kuitenkaan huolta räjäytyksistä, sillä ne on ammattilaisten tekemiä.

