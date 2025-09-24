Norjan poliisi tutkii räjähdystä Oslon keskustassa. Yksi epäilty on otettu kiinni kuulusteluja varten.

Räjähdyksestä ei aiheutunut henkilövahinkoja. Tapahtumapaikka sijaitsee lähellä yliopistokampusta, vain noin 500 metrin päässä kuninkaanlinnasta ja Israelin suurlähetystöstä.

Poikkeuksellisena turvatoimena viranomaiset lähettivät Oslon asukkaille hätätekstiviestin, jossa varoitettiin räjähdyksestä ja kehotettiin välttämään aluetta.

Paikalla tiedotustilaisuutta pitänyt poliisivirkailija Brian Skotnes kertoi, että yksi epäilty on otettu kiinni, ja poliisi jatkaa aktiivisesti lisätietojen ja mahdollisten muiden henkilöiden etsintää.

– Hypoteesimme on, että kyseessä ovat rikolliset, joilla on keskinäisiä kaunoja. Emme kuitenkaan sulje pois muita motiiveja, Skotnes sanoi.

Hänen mukaansa alue on nyt turvallinen.

Norjalaismedian, kuten TV2:n ja Aftenpostenin, mukaan poliisin kiinniottama epäilty on 13-vuotias. Poliisi ei ole vahvistanut tietoa eikä kommentoinut epäillyn ikää.

Lähde: Reuters