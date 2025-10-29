Rauman satamasta on löytynyt mahdollinen sotilasräjähde, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitos.
Poliisi sai tänään keskiviikkona kello 13 ilmoituksen, jonka mukaan Rauman sataman edustalla tehdyn ruoppauksen yhteydessä merestä nostettiin mahdollinen sotilasräjähde.
Materiaalinsa, kokonsa, kuntonsa ja muotonsa perusteella kyse on poliisin tiedotteen mukaan alustavasti sodanaikaisesta lentopommista.
Poliisi on ilmoittanut asiasta Puolustusvoimille, jonka vastuulle sotilasräjähteiden raivaus kuuluu.
Ruoppaus keskeytetty ja alue eristetty
Turvallisuussyistä ruoppaustyöt satamassa on nyt keskeytetty, ja poliisi eristää aluetta satojen metrien säteellä.
Liikennettä Rauman sataman edustan veneväylillä määrätään välttämään.
Tehtävällä on vaikutus myös sataman alusliikenteeseen.
Poliisi tiedottaa asiasta lisää, kun Puolustusvoimat on perehtynyt tilanteeseen.