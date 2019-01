Poliisi: Valkeakosken murhien raakuus ja julmuus ilmeistä – viranomaiset selvittävät kuumeisesti, miksi kaksi miestä murhattiin

Poliisi selvittää, oliko teossa suunnitelmallisuutta

Poliisi ei tässä vaiheessa halua tuoda julkisuuteen käsityksiään siitä, mitä asunnossa on tapahtunut tai millä välineellä tai tavalla rikos on tapahtunut. Murhan kriteereinä on se, että kokonaisuuden törkeyden lisäksi teko on joko suunnitelmallinen tai tekotavaltaan raaka ja julma.