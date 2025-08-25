Tämä Vappu Pimiän luonteenpiirre tuli maajusseille yllätyksenä: "Olet kameran edessä sellainen eloveenatyttö, mutta…"

Vappu Pimiä juontaa jo yhdeksättä Maajussille morsian -kauttaan. Hän kertoo MTV Uutisille, että pistää jokaisella kaudella näppejään peliin rakkauden lähettiläänä, halusivat maajussit ja puolisoehdokkaat sitä tai eivät.

Maajussille morsian -ohjelmasta pyörähtää tänä syksynä käyntiin jo 18. tuotantokausi. Kaudella seurataan, kun maajussit Matti, 43, Perttu, 26, Antti, 23, ja Ville, 58, etsivät rinnalleen loppuelämän rakkautta ja kumppania maatilan arkeen.

Ohjelman juontajana nähdään tuttuun tapaan Vappu Pimiä, jolle uusi Maajussi-kausi on jo yhdeksäs. Hän kertoo MTV Uutisille, ettei yksikään hänen luotsaamastaan yhdeksästä Maajussille morsian -kaudesta ole sujunut täysin ilman yllätyksiä.

– Ja yllätyksiä ei ole tänäkään vuonna puuttunut. Niitä mahtuu aina mukaan, hän kertoo.

Kuvassa Vappu Pimiä sekä tulevan Maajussille morsian -kauden maajussit Matti, Ville, Perttu ja Antti.

Pimiällä on ohjelmassa tietynlainen rakkauden lähettilään rooli. Hän kertoo, että pistää jokaisella kaudella näppejään peliin, halusivat maajussit ja puolisoehdokkaat sitä tai eivät.

– Juuri äsken juttelimme, ja he naureskelivat, että "Vappu, sinä olet kameran edessä sellainen eloveenatyttö, mutta aika roisi kameran takana". Sanoin, että joo, se tulee aika monelle yllätyksenä. Minä puhun aika suoraan, hän nauraa.

Juontaja kuitenkin muistuttaa, että maajussit tekevät aina itse päätöksensä. Mikäli maajussi esimerkiksi kipuilee valintansa kanssa, antaa Pimiä tälle usein yhden tietyn neuvon: seuraa sydämesi ääntä.

– Pyrin olemaan tukena, mutten halua tietenkään ohjailla heidän ajatuksiaan. Minulta saatetaan kysyä, että mitä olen mieltä (puolisoehdokkaista). Voin sanoa, että hän on vaikkapa enemmän rempseä, hän on hiljaisempi, hän on äidillisempi... Mutta yleensä voittaa sillä, kun luottaa sydämen ääneen, Pimiä sanoo.

Vappu Pimiä luotsaa jo yhdeksättä Maajussille morsian -kauttaan.

Pimiä kokee Maajussille morsian -ohjelman opettaneen hänelle vuosien varrella valtavasti ihmistuntemusta. Karttuneesta taidosta on ollut hyötyä paitsi ammatillisesti, myös elämässä yleisesti.

– Maajussit kysyvät aika usein minulta neuvoja. Sain juuri pari vuotta sitten mukana olleelta maajussilta ääniviestin, että "Ai samperi Vappu, sinä kyllä tiedät nämä jutut, miksi en kuunnellut sinua silloin?". Tämä on kasvattanut ihan valtavasti ihmistuntemusta, hän kertoo.

Pimiä on oppinut Maajussille morsian -ohjelman kautta myös paljon muun muassa maanviljelystä, maataloudesta ja maaseudusta.

– Olen aina ollut lähiruoan ja kotimaisen ruoantuotannon puolestapuhuja, ja tämä on lisännyt entisestään arvostustani ja kunnioitustani. Aina, kun joku jaksaa kuunnella, niin minä jaksan paasata siitä, että miksi meidän täytyy pitää maatiloja elossa tässä maassa.

– Varsinkin tässä maailmantilanteessa meidän pitää ihan oikeasti huolehtia siitä, että meillä on myös suomalaista ruokatuotantoa, eikä pitää sitä itsestäänselvyytenä.

Maajussille morsian MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ma 25.8. klo 20 alkaen.

MTV Katsomo+ -tilauksella ma 25.8. katsottavissa jaksot 1-3.