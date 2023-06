Vappu Pimiä paljastaa – Maajussille morsian -ohjelmaan luvassa radikaali uudistus: "Tätä ei ole koskaan aiemmin tehty"

Maajussille morsian -ohjelman juontaja Vappu Pimiä paljastaa, että syksyllä nähtävällä kaudella seurataan poikkeuksellisesti kaikkia kahdeksaa maajussia.



Neljä maajussia päätyy MTV3-kanavalla nähtävään pääsarjaan, ja neljä muuta maajussia nähdään MTV Katsomon puolella spin off -sarjassa Maajussille morsian: Kaikki tarinat.

– Ihanaa on ollut juontajana se, ettei minun ei tarvitse sanoa kenellekään maajussille, että ikävä kyllä tie ei tästä eteenpäin jatku. Kaikki saavat jatkaa deittailua kameroiden edessä ja kaikki tulevat tänne Naantaliin ja käyvät pika- ja ryhmätreffeillä, Vappu Pimiä kertoo MTV Uutisille ohjelman kuvauksissa Naantalissa.

– Se miltä se tulee näyttämään, niin sitä minäkään en osaa vielä sanoa. Tällaista ei ole koskaan aiemmin tehty, Pimiä sanoo.

MTV Katsomoon tulevan minisarjan yksittäiset jaksot ovat vähän lyhyempiä kuin pääsarjassa nähtävät jaksot, mutta treffailu jatkuu normaalisti.

Pimiä muistuttaa, että useina vuosina moni pääsarjasta pois jäänyt maajussi on löytänyt rakkauden, mutta sitä ei ole päästy seuraamaan tv:ssä. Heidän tarinoilleen on ollut kovasti kiinnostusta.



– Monestihan on käynyt niin, että sieltä löytyi se rakkaus, kuten Pasi ja Jenna viime vuodelta. Tosi monet ovat myös kysyneet, että miten niille muille maajusseille kuuluu ja miten heidän rakkauselämälleen on käynyt. Nyt ne tarinat nähdään.

Draamaa heti alkuvaiheessa

MTV Uutiset vieraili Maajussille morsian -ohjelman kuvauksissa Naantalissa ryhmätreffivaiheessa.



MTV Uutiset vieraili Maajussille morsian -ohjelman kuvauksissa Naantalissa.

Kuvauksissa nähtiin draamaa jo heti alkuvaiheessa. Vappu Pimiä kertookin yllättyneensä ohjelman nopeista käänteistä.

– Täällä on ollut tunteiden vuoristorataa, ja voin taas luvata, että yllätyksiä on luvassa, Pimiä paljastaa.

– Äskenkin olin sellaisessa tilanteessa, etten olisi uskonut sellaiseen joutuvani, kun tänne lähdin. Aina voi tulla tällaisia yllätyksiä, kun ollaan oikeiden ihmisten ja tunteiden kanssa tekemisissä. Tässä kun ei tehdä mitään käsikirjoitettua draamaa, vaan sitä syntyy ihan oikeasta elämästä.



Myös lempeä ja lämpöä on ollut heti alusta saakka ilmassa.



– Voin ilolla sanoa, että säpinää on ilmassa. Voisin jopa sanoa, että maajussit ovat kokeneet runsauden tuskaa. Sellaistakin on nyt nähty, ettei haluttaisi luopua kenestäkään.



Vapun äitikin innostui maajusseista

Kauden maajussit ovat aiheuttaneet jo ennakkoon valtavasti säpinää.



– Tämä on tosi jännä kausi, koska silloin kun esittelyjakso tuli tv:stä, niin sain todella paljon viestejä somessa, että nyt on mielettömät maajussit. Jopa äitini, joka ei lähtökohtaisesti kommentoi tekemisiäni, niin hän soitti ja otti oikein asiakseen laittaa viestiä, nyt on kyllä niin upeat maajussit, Pimiä kertoo.



– Selkeästi maajussit ovat resonoineet tosi monelle, ja he ovat puhuttelevia ja kiinnostavia persoonia. Kaikki ovat tosi erilaisia ja persoonallisia ja se on tosi hyvä asia.



Moni maajussi on löytänyt ohjelman kautta rakkauden: viime kaudella peräti seitsemän kahdeksasta löysi ohjelmasta elämänkumppanin.



Pimiä uskoo, että näin onnistuneen ohjelmaformaatin salaisuus piilee aitoudessa.

– Ihmiset lähtevät tänne oikeista syistä, täältä haetaan koko elämän kumppania, eikä mitään yhden illan pankkitiliä. Ihmiset hakevat lapsille äitiä ja isää ja sellaista ihmistä, kenen kanssa viettää loppuelämän yhdessä.



Pimiä kertoo kuulleensa jälleen tällä kaudella monelta osallistujalta, etteivät he olisi ikinä aiemmin kuvitelleetkaan hakevansa tosi-tv-ohjelmaan.



– Tähän ehkä hakevat sellaisetkin, jotka sanoivat tällä kaudellakin, etteivät olisi ikinä kuvitelleet, että kirjoittavat kenellekään hakevat mihinkään realityohjelmaan, mutta niin vain tunteet veivät jo esittelyvideoita katsellessa.



