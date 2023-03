Vappu Pimiä sai kutsun Maajussi-parin kesähäihin: "Tämä on minulle ihan sydämen asia"

– Ylpeänä kannan ja otan kaiken kunnian, jos voin edes jonkun pienen murusen siitä ottaa, niin mielelläni otan. On ihana nähdä, kun ihmiset löytävät sen, jonka kanssa jakaa elämää. Ja varsinkin kun ajatellaan tällaisten maajussien elämää, niin se ei kyllä ole mitään ainaista juhlaa. He painavat duunia yötä päivää. Tämä on minulle ihan sydämen asia, että me arvostaisimme suomalaista ruokaa ja sitä, kuinka paljon he tekevät sen eteen töitä. Eivät he ehdi siinä hirveästi deittailemaan ja usein tunnetaan jo ne kylän tytöt ja pojat, niin on kyllä hienoa saada siihen rinnalle joku. Onhan se elämä aika erilaista silloin, Pimiä sanoo.