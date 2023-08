Vappu Pimiän kipakka neuvo johti jättipottiin – maajussi-häät tulossa! "Sanoin, että nyt soitat sille naiselle ja piste!"

– Annan maajusseille vinkkejä, ja aika paljon he tukeutuvat minuun ja kyselevät. On ihanaa, että meillä on niin luottamuksellinen suhde, että he luottavat minuun siinä, että kyselevät ja kertovat tuntemuksistaan, pohtivat ja puntaroivat.

Millaisia rakkausneuvoja sinulta useimmiten sitten kysytään?



– Monet miettivät erilaisia tunnetiloja, että pitääkö miettiä enemmän järjellä vai tunteella. Olen aina sanonut, että ajattele tunteella, että ei näissä hommissa kannata järjellä miettiä, Vappu sanoo.



Järkikysymyksissä pinnalla ovat muun muassa välimatkaa koskevat tilanteet.



– Monet miettivät pitkiä välimatkoja ja logistiikkaa tai sitä, onko toinen valmis siihen, mihin itse on. He pohtivat paljon tällaisia rakkauteen liittyviä asioita.



Vapulla on maajusseille aina hyvä omakohtainen neuvo.



– Sanon aina kaikille, että minun nykyinen aviomieheni asui 10 000 kilometrin päässä, kun tapasin hänet. Olen nyt 12 vuotta ollut hänen kanssaan, niin siinä kohtaa yleensä suut menevät suppuun, jos he miettivät välimatkaa, Vappu nauraa.



Muutamien suhteiden osalta Vapun neuvoilla on saattanut olla ratkaisevakin vaikutus Maajussille morsian -ohjelmassa.



– Kun Tuomo ja Marjo tapasivat, sanoin Tuomolle ihan selkeästi, että katsopa tuota punatukkaista daamia tuolla, että tsekkaapa hänet. Että teillä on ihan naimanaamat, että olette ihan samannäköiset, Vappu kertoo.



– Nythän he ovat edelleen yhdessä, asuvat Rantasalmella ja heillä on yhteinen lapsikin. Tuuppasin Tuomoa tuolloin oikeaan suuntaan.