Vappu Pimiä julkaisi kuvia Maajussille morsian -ohjelman kulisseista: "Tämä viikko on vietetty hyvässä seurassa"

Vappu Pimiän juontama Maajussille morsian -ohjelma alkaa Maikkarilla maanantaina 25. elokuuta.

Juontaja Vappu Pimiän on pitänyt kiireisenä tämän viikon Maajussille morsian -ohjelman kuvaukset. Ohjelmasta nähdään tänä syksynä jo 18. tuotantokausi.

Pimiä julkaisi ohjelman kuvausten kulisseista Instagram-tilillään useita kuvia. Otoksissa nähdään niin työryhmää kuin myös ohjelman päätähtiä eli tämän vuoden maajusseja.

– Tämä viikko on vietetty hyvässä seurassa, kun olen mennyt Maajussien perässä taas ympäri Suomea! Ensi viikolla tämän kauden Jussit esitelläänkin jo lehdistölle, kuvataan vielä yksi jakso ja sitten reilun viikon päästä tekin pääsette näkemään MTV3-kanavalla, millainen rakkauden reissu tällä kertaa tästä syntyi!Pimiä kirjoittaa kuvakollaasin yhteyteen.

Tämä vuonna Maajussille morsian -ohjelmassa seurataan, kun maajussit Matti, Perttu, Antti ja Ville etsivät rakkautta. Myös Maajussille morsian: Kaikki tarinat -sarjassa nähdään suuria tunteita, ja ohjelmassa ovat mukana Miia, Pia, Ritva ja Tuomas.

Maajussille morsian MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ma 25.8. klo 20 alkaen.

MTV Katsomo+ -tilauksella ma 25.8. katsottavissa jaksot 1-3.

Maajussille morsian: Kaikki tarinat MTV Katsomossa ke 17.9. alkaen.

MTV Katsomo+ -tilauksella ke 17.9. katsottavissa jaksot 1-3.