"Tämä on juuri sitä, mistä Venäjä ei pidä", sanoo Zelenskyin neuvonantaja MTV Uutisille

– Olemme ottaneet aloitteen ja luomme painetta uusille rintamalinjoille. Tämä on juuri sitä, mistä Venäjä ei pidä lainkaan, sanoo Ukrainan presidentin neuvonantaja Mykhailo Podolyak MTV Uutisille.

Podylyakin mukaan Venäjä haluaa sotia siten, että sillä on "täysi ase- ja miesylivoima kapealla sektorilla eturintamaa".

– Mutta kun me venytämme noita etulinjoja, tilanne alkaa näyttää täysin toisenlaiselta, Podolyak sanoo.

Myös muunlaisia näkemyksiä on esitetty. Pitkin sotaa on arvioitu, että pitkä rintamalinja hyödyttää Venäjää, koska sillä on käytössään runsaammin joukkoja.