Sata vuotta sekaantumista vaaleihin – näin KGB ja FSB peukaloivat presidenttipeliä Yhdysvalloissa

Vakoilutaktiikat periytyneet FSB:lle

Kirjan perussanoma on se, että Neuvostoliiton turvallisuuspoliisin KGB:n erilaiset vakoilutaktiikat ja yritykset hyödyntää ihmisiä vakoilutoiminnassa ovat pitkälti periytyneet nyky-Venäjän turvallisuuspalvelulle FSB:lle.

Merkittävä ero on se, että siinä missä KGB yritti olla marxilaisen maailmankatsomuksen suojelija, FSB:n ainoa tarkoitus näyttää olevan presidentti Vladimir Putinin klikin pitäminen vallassa hinnalla millä hyvänsä.

Yrityksiä vaikuttaa USA:n presidentin valintaan

Mediassa on ollut paljon tarinaa siitä, kuinka Venäjän trolliarmeija ja hakkerijoukot ovat kahdessa viimeisimmässä presidentinvaaleissa toimineet Venäjän pyrkimysten mukaisesti.

Hollingsworthin mukaan kongressin jäsenten ja presidenttiehdokkaiden salainen rahoittaminen ja värvääminen on jäljitettävissä jo 1930-luvulle.

Tuenosoitus ei välttämättä järkevää

Tuolloinen varapresidentti Richard Nixon hyödynsi heti kirjettä ja väitti, että Stevensoninin "vaarallinen suunnitelma" pelasi kommunistien pussiin. Seuraavissa vaaleissa neuvostoliittolaiset kysyivät suoraan Stevensonilta, mitä he voisivat tehdä auttaakseen hänen ehdokkuuttaan.

Neuvostojohtaja kehui valinneensa Kennedyn

Lokakampanjat ehdokkaita vastaan

Jopa rahaa tarjottiin

Väärennetyt asiakirjat mainetta pilaamassa

Carterin neuvonantaja luupin alle

KGB lähetti liikkeelle "viruksia"

KGB:llä oli usein tapana laittaa liikkeelle erilaisia asiakirjaväärennöksiä ja valeuutisia, joita syötettiin diplomaateille ja toimittajille. Kirjassa on lukuisia esimerkkejä tästä toiminnasta.

Salaliittoteorioita ydinaseiskusta

Likaisten temppujen oppikirja

Vakoojien valtakunta -kirja on varsinainen likaisten temppujen oppikirja. Kirjassa käydään läpi valeuutisten ja muun disinformaation lisäksi useita lokakampanjoita ja kerrotaan lukuisien hunaja-ansojen eli seksiansojen laukeamisista.

Suuri ero on kuitenkin ollut, että esimerkiksi Yhdysvalloissa vakoiluun on liittynyt lukuisia kongressin tutkintoja, valvontaa ja juridista vastuuta. Venäjällä ja aiemmin Neuvostoliitossa vakoojilla on varsin vapaa oikeus häiritä, mustamaalata ja tuhota rankaisematta.